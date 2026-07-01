Timvikarier till Hemtjänsten
Bodens kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Boden Visa alla undersköterskejobb i Boden
2026-07-01
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarens egna hem. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta med dusch, påklädning, iordningställa måltider, bädda säng, städning, beställa varor och ledsagning.
Vill du prova på att jobba inom hemtjänsten men inte har någon erfarenhet har vi även andra arbetsuppgifter som inte innebär vård & omsorg, tex städ.Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år och det är meriterande om du har en utbildningsbakgrund från omvårdnadsprogrammet eller motsvarande, alternativt om du har arbetat inom vården tidigare.
Meriterande om du har kunskap och erfarenhet av medicinhantering och har haft medicindelegering.
Som person vill vi att du är flexibel, lyhörd för andras behov, noggrann, serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett bra bemötande. Du har även lätt för att samarbeta med chef, kollegor och andra yrkeskategorier och du kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Under ditt arbetspass har du det yttersta ansvaret för att brukarna får en säker och trygg omvårdnad.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om du blir aktuell för anställning erbjuds du introduktion.
Meriterande är B-körkort.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: Rekrytering sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
• Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
• Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
• Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
• Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
• Vi har rökfri arbetstid
• Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
• Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. se länk via: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335017". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Kommunal
Marina Kilpelä 0921-622 00 Jobbnummer
9986328