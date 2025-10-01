Timvikarier till hemtjänst norr
Vill du göra skillnad på riktigt? Kom och jobba med oss i hemtjänsten i vackra, trygga Nora!
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du blir en viktig del i våra brukares liv. Du får en introduktion när du börjar och stöd från erfarna kollegor längs vägen. Som timvikarie arbetar du vid behov dag, kväll och helg .Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom hemtjänsten och bidra till att ge människor ett tryggt och värdigt liv i hemmet. Arbetet innebär att stötta brukare i deras vardag med bland annat personlig omvårdnad, hushållssysslor, måltider, promenader och social samvaro. Du kommer också att dokumentera enligt gällande rutiner, och vissa arbetsmoment kan kräva delegering, exempelvis medicin hantering.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande. Du trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar också bra med kollegor. Tidigare erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men det viktigaste är att du har ett genuint intresse för människor och vill göra skillnad. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt.Kvalifikationer
B-körkort, manuell växel
Meriterande:
Undersköterska
Erfarenhet av vård och omsorg
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280613". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef hemtjänst
Maria Hedström 0707519292 Jobbnummer
9535733