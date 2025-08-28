Timvikarier till gymnasieskolor i Nacka sökes!
2025-08-28
Var med och forma framtidens stjärnor och ge unga vuxna rätt verktyg - bli timvikarie på gymnasiet och inspirera!
Vi på StudentConsulting söker nu både behöriga och obehöriga lärare för gymnasieskolor i Nacka. Vi letar efter dig som brinner för att arbeta med ungdomars lärande och utveckling. Oavsett om du är studerande eller har ett annat arbete på minst 50%, erbjuder vi en flexibel tjänst som gör det möjligt för dig att arbeta extra som timvikarie på olika gymnasieskolor.
Som timvikarie på gymnasiet kommer du bland annat att:
• Stödja elever i deras ämneskunskaper och personliga utveckling.
• Hålla i undervisning enligt planering eller stödja ordinarie lärare.
• Skapa en trygg och motiverande lärandemiljö där elever känner sig sedda och uppmuntrade.
• Hjälpa till med konflikthantering och relationsbyggande.
• Ge stöd till elever med särskilda behov om det behövs.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta på olika gymnasieskolor i Nacka. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
DETTA SÖKER VI
• Dig som innehar grundskollärarexamen respektive gymnasielärarexamen enligt Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare.
• Dig som studerar på lärarutbildning med minst en genomförd praktikperiod och dokumenterad erfarenhet av arbete i grundskola.
Vi ser gärna att du också:
• Är flexibel och kan snabbt ta dig runt i Nacka (körkort och tillgång till bil är meriterande).
• Har ett genuint intresse för pedagogiskt arbete och barns utveckling.
• Är lugn, stabil och empatisk i mötet med elever och kollegor.
• Har lätt för att bygga relationer och inger förtroende.
• Kommunicerar tydligt och har god samarbetsförmåga.
• Erfarenhet av att arbeta inom skola är mycket meriterande.
Krav för att vara aktuell för tjänsten:
• Ladda upp minst två referenser på din profil på StudentConsulting.
• Examensbevis från din utbildning eller registreringsintyg från pågående studier.
• Ett aktuellt och godkänt utdrag från polisens belastningsregister - beställ det redan nu via länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter det här som något för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanna Emilsson sanna.emilsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9481388