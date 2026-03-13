Timvikarier till gruppbostäder
Sundbybergs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-03-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Dina arbetsuppgifter kommer framförallt innebära att ge praktiskt och pedagogiskt stöd som främst ges i den enskildes hem. Stödet som ges utgår ifrån individens genomförandeplan som är utformad tillsammans med brukaren. Vi arbetar efter ett myndighetsuppdrag med uppsatta mål att sträva mot. Genomförandeplanerna utgår ifrån Individens Behov i Centrum (IBIC) och vi arbetar i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Du skall arbeta pedagogisk och individanpassat, genom att coacha, stötta och vara närvarande i alla moment och aktiviteter som rör brukaren och som brukaren önskar, utifrån detta kan behovet av stöd ges i situationer som kan vara fysistkt krävande. Vid nattarbete sker flera omvårdande insatser.
Krav:
Vi vill att du har omvårdnadsutbildning med inriktning på funktionsnedsättning, gärna stödassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer som likvärdig.
Meriterande:
• Har du ytterligare utbildning inom autism eller psykiatri är detta meriterande.
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt med tillhörande verktyg, AKK, Teacch och andra pedagogiska metoder.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat efter tydliga rutiner.
• Tidigare hanterat problemskapande- samt utåtagerandebeteende utifrån riskbedömningar och handlingsplaner.
Tjänsterna är timanställningar som tillsätts utifrån verksamheternas behov. Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister som du beställer här.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Timvikarie. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Emma Laggar Strömberg emma.laggarstromberg@sundbyberg.se 087068000 Jobbnummer
9796525