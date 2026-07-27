Timvikarier till grundskola och fritids höstterminen 2026
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten / Pedagogjobb / Falkenberg Visa alla pedagogjobb i Falkenberg
2026-07-27
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
25 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att vikariera som obehörig lärare, lärare, fritidshemsassistent eller elevassistent när ordinarie personal är frånvarande?
Välkommen med din ansökan till vår centrala Bemanningsenhet för att arbeta inom grundskolan.
Som lärarvikarie ansvarar du för- och leder undervisningen i enlighet med den planering som ordinarie lärare överlämnar. Om skolan inte tillhandahåller med planering i förväg kan du behöva tillhandahålla en sådan själv.
Som fritidshemsassistent eller elevassistent kommer du att vara ett stöd för elever både under skoldagen och på fritids. Ditt uppdrag är att bidra till en trygg, stimulerande och utvecklande lärmiljö där varje barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Som timvikarie erbjuds du ett flexibelt och meningsfullt arbete där du kan planera din tillgänglighet via vårt bokningssystem Time Care Pool. Vi efterfrågar god tillgänglighet och flexibilitet.
Som timvikarie får du ett omväxlande jobb och du kommer möta många nya kollegor vilket ger dig chansen att bygga ett brett kontaktnät och en värdefull erfarenhet.Kvalifikationer
Vi strävar efter att ha en hög kvalitet inom våra verksamheter. Därför finns ett antal gemensamma kriterier som du behöver uppfylla för att kunna jobba hos oss. Vi söker dig som:
• Fyllt 18 år
• Har slutbetyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk
• Har god servicekänsla och kommunikationsförmåga
• Har utbildning eller erfarenhet inom det område där du vill jobba
• Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning inom området men det är inget krav
Som person är du initiativtagande, flexibel och kommunikativ samt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är önskvärt att du har körkort och tillgång till bil.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Se instruktioner under "Övrigt".
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Du beställer ett utdrag på polisen.se, vi rekommenderar att du beställer detta via e-tjänst till din digitala brevlåda:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Yrkeslegitimation ska bifogas i ansökan, alt. behörighetsgivande examen som berättigar dig till befattning.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332161 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Bemanningsenheten Falkenberg rekryteringbemanningen@falkenberg.se Jobbnummer
10012142