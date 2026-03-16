Timvikarier till Gräsviken kurs- och lägergård
Svenska kyrkan Trollhättan söker timvikarier till Gräsviken kurs- och lägergård.
Strax väster om Trollhättan ligger Gräsviken kurs- och lägergård alldeles intill Öresjö, en kursgård som sedan slutet av 80-talet funnits i Svenska Kyrkans regi. På gården är det konfirmationsläger, familjeläger, kollo, café, gudstjänster och andra sammankomster. Eftersom gården ligger nära både vatten och natur är det populärt att vistas där under sommaren.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som timanställd på Gräsviken får du en varierande arbetsdag där du arbetar utifrån verksamhetens behov. Du arbetar med matlagning, förberedelser, disk, städning och enklare fastighetsuppgifter. Samt att hjälpa till där det behövs i verksamheten.
Arbetet är förlagt till dagtid, kvällar och helger beroende på bokningar och aktiviteter.
Vem söker vi?
Är flexibel, ansvarstagande och självgående.
Kan arbeta självständigt, är ordningsam, tar ansvar och håller tider.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande.
Trivs i en verksamhet där dagarna kan variera och där man hjälps åt.
Har utbildning eller håller på att utbilda sig inom restaurang, service eller liknande område.
Har körkort.
Har en positiv syn på Svenska kyrkan och dess värderingar.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är ett plus - vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och omväxlande arbete i en unik miljö nära naturen.
Ett välkomnande team som värdesätter gott samarbete och god stämning.
Möjlighet att påverka dina arbetstider beroende på verksamhetens behov.
En arbetsplats kopplad till Svenska kyrkan, där du delar våra värderingar om respekt, ansvar och omtanke.Så ansöker du
Skicka ett kort personligt brev och CV till trollhattans.ansokningar@svenskakyrkan.se
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Mari Andréasson, verksamhetschef Gräsviken kurs- och lägergård
0520 - 47 29 92
mari.andreasson@svenskakyrkan.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: trollhattans.ansokningar@svenskakyrkan.se Arbetsgivare Trollhättans Församling
(org.nr 252005-0077), https://www.svenskakyrkan.se/trollhattan/nyheter/timvikarier-sokes Arbetsplats
Gräsviken Kursgård Och Lägergård Jobbnummer
9799821