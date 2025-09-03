Timvikarier till geropsykiatrisk avdelning
2025-09-03
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vård- och omsorgsförvaltningen består av fyra avdelningar: Bistånd och hälsa, Funktionsstöd, Äldreomsorg samt Stöd och utveckling. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar politiskt för förvaltningens arbete. Vår verksamhet handlar om att ge omsorg, stöd och service till äldre personer och till personer i behov av funktionsstöd. Vi utför även viss hälso- och sjukvård. Visionen är bl a att våra insatser ska genomföras tryggt, säkert, värdigt och med inflytande.
Vi välkomnar dig till en arbetsplats att trivas på, här satsas såväl på personalens utveckling och välmående som på att ge våra brukare bästa möjliga vardag.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vill du ha ett givande, roligt och lärorikt extrajobb? Välkommen till en grupp med kompetenta och erfarna medarbetare!
På avdelningen med inriktning på geropsyikatri arbetar tio tillsvidareanställda medarbetare för att ge bästa möjliga vård och omsorg till våra åtta brukare. Nu söker vi timvikarier på grund av studieledigheter inom arbetslaget. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund och utifrån ett salutogent synsätt där vi fokuserar på att förstå den enskilde individens förutsättningar, samt med att stimulera till självständighet. Vi eftersträvar att varje brukare skall uppleva en meningsfull vardagsglädje och gemenskap utifrån de egna individuella behoven.
Som timvikarie hos oss kommer du utföra sedvanliga arbetsuppgifter så som att stötta de boende i personlig hygien (ex dusch och toalettbesök) städ och tvätt och även utföra insatser på delegation från sjuksköterska. Dokumentation är en viktig del av arbetet. Du kommer att få introduktionsutbildning samt bredvidgång för att komma in i arbetet på ett tryggt och bra sätt.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg och möjlighet finns till nattjänstgöring.Kvalifikationer
Uppdraget passar dig som har en nyfikenhet av arbete med individer med psykiatriska diagnoser. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, en vårdutbildning, exempelvis undersköterska, vårdbiträde eller specialistundersköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är ansvarstagande och som på ett självständigt vis tar dig an dina arbetsuppgifter. Vi ser det även som viktigt att du har en god samarbetsförmåga för att tillsammans med dina kollegor kunna skapa bästa möjliga omsorg för våra brukare. Självklart är du lyhörd och tar hjälp av dina kollegor för att hantera de situationer som uppstår under arbetsdagen.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden, så skicka din ansökan redan idag!
Varmt välkomman med din ansökan!
ÖVRIGT
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen i Partille kommun behöver du ha godkänt betyg i svenska från grundskolan, alternativt SFI-D för att kunna hantera dokumentation.
Vi kommer att begära in ett utdrag ur belastningsregistret om du blir aktuell för anställning. Utdrag gör du enkelt på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
