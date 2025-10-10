Timvikarier till förskolor på Lidingö sökes!
2025-10-10
Ge barnen en trygg och lärorik framtid - bli timvikarie hos oss och gör skillnad varje dag!
Vi på StudentConsulting söker nu både behöriga och obehöriga barnskötare och förskollärare för kommande uppdrag hos förskolor på Lidingö. Vi söker sig som studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och vill arbeta extra inom förskola. Anställningsformen är flexibel och ger dig chansen att arbeta på flera olika förskolor som timvikarie. Vi söker dig som brinner för barns lärande och utveckling.
I rollen som timvikarie i förskola kommer du att:
• Ta hand om och stimulera barns utveckling och lärande i åldrarna 1-5 år.
• Skapa en trygg, utvecklande och lärorik miljö för barnen.
• Delta i det pedagogiska arbetet och stödja barnens sociala och språkliga utveckling.
Tjänsten innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting, men kommer att arbeta på olika förskolor på Lidingö. Vi söker dig som kan arbeta minst två dagar i veckan med start omgående. Arbetstiderna är förlagda på vardagar under dagtid.
Vi erbjuder dig ett roligt, utvecklande och inspirerande arbete inom förskola och eftersöker personer som är intresserad av att arbeta extra inom verksamheten. Att arbeta inom förskola innebär att du kommer ha stora möjligheter till att utvecklas tillsammans med dina egna förutsättningar. Förskolorna arbetar ständigt med att ha kvalité och utveckling i sitt arbete.
DETTA SÖKER VI
• Utbildad barnskötare eller förskollärare.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta på förskola.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn med vissa svårigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
• Är flexibel och snabbt kan ta dig runt i Stockholmsområdet (körkort och tillgång till bil är meriterande).
• Godkänd gymnasieexamen.
• Flytande i svenska.
Vidare ser vi att du:
• Har ett intresse för det pedagogiska arbetet.
• Är lugn, stabil och empatisk.
• Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med både barn och vuxna, samt att du ger ett förtroendeingivande intryck.
• Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du laddar upp minst 2 referenser på din profil på StudentConsulting, gymnasiebetyg eller examensbevis från din utbildning och ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister innan intervjun. Beställ ett redan nu genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter det här som en tjänst för dig? Ansök redan idag - urval och intervjuer sker löpande!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året.
