Timvikarier till förskolan
Academedia Support AB / Barnskötarjobb / Salem Visa alla barnskötarjobb i Salem
2025-08-07
Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Noblaskolan Rönninge ligger i ett lugnt område i Rönninge (söder om Stockholm, Salems kommun) med närhet till naturen. Förskolan ligger i samma hus som vår grundskola F-5 vilket underlättar samverkan kring den röda tråden och heldagslärandet. I dagsläget har vi ca: 180 elever på skolan och runt 115 barn på förskolan fördelat på 6 avdelningar. Vi har fina och ändamålsenliga lokaler med ett eget tillagningskök.Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Vi söker just nu timvikarier som kan hoppa in och arbeta på förskolan/skolan/fritids med kort varsel när någon i den ordinarie personalgruppen är frånvarande. Du ska kunna utföra arbetsuppgifter kopplade till den tjänst du vikarierar för.
Vikarier sökes med start omgående.
Vi söker i första hand dig som har en pedagogisk utbildning eller läser en pedagogisk utbildning som tex barnskötare eller förskollärare/lärare. Arbetet passar även dig om vill arbeta extra vid sidan om andra studier, arbetar deltid eller som vill prova på att arbeta inom förskolan för att samla erfarenheter av pedagogiskt arbete.
Det är viktigt att du intresserad av barn och deras utveckling samt har en god förmåga att samarbeta och kommunicera. I din roll som timvikarie ingår att vara med barnen och finnas tillhands där behovet finns. Vi ser positivt på att du har erfarenhet av att jobba inom förskola. Vi förutsätter även att du kan kommunicera väl på svenska då du har kontakt med barn, vårdnadshavare och personal.
För att arbeta i förskola krävs att du visar upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Utdraget ska vara utskrivet för mindre än ett år sedan. Mer information finns på www.polisen.se.
Vi ser fram emot att få just din intresseanmälan!
Vid eventuella frågor kontakta ansvarig rekryterare på terese.kvarnstrom@noblaskolan.se
, eller alexandra.brixing@noblaskolan.se
(pedagogiskt ansvarig för förskolan).
Välkommen in med din ansökan!
Urval och återkoppling kommer att ske löpande under augusti och september!
