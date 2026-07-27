Timvikarier till förskola- och grundskola Ullaredområdet
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten / Pedagogjobb / Falkenberg Visa alla pedagogjobb i Falkenberg
2026-07-27
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Är du intresserad av ett flexibelt och meningsfullt arbete?
Vi söker timvikarier som kan arbeta som obehörig lärare, lärare eller stöd för elever i klassrum, på fritids eller inom förskola när ordinarie personal är frånvarande.
Välkommen med din ansökan till vår centrala Bemanningsenhet! Du får möjlighet att arbeta inom förskola och grundskola i inlandet med uppdrag i Vessigebro, Okome, Ullared, Ätran, Älvsered och Fagered.
Som lärarvikarie leder du undervisningen enligt den planering som ordinarie lärare lämnar. Om planering saknas kan du behöva skapa en enklare planering själv.
På fritids stöttar du elever under skoldagen och i fritidsverksamheten. Du bidrar till en trygg, stimulerande och utvecklande miljö där varje barn får möjlighet att växa.
Inom förskola är du med och skapar en lärande och trygg miljö där barnen får upptäcka världen och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Som timvikarie planerar du din tillgänglighet via vårt bokningssystem Time Care Pool. Vi efterfrågar god tillgänglighet och flexibilitet.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad varje dag.
• Personlig utveckling genom nya erfarenheter, varierande arbetsmiljöer och chans att stärka din pedagogiska kompetens.
• Ett flexibelt arbete där du själv anger din tillgänglighet.
• Möjlighet att bygga ett brett kontaktnät.Kvalifikationer
Vi strävar efter att ha en hög kvalitet inom våra verksamheter. Därför finns ett antal gemensamma kriterier som du behöver uppfylla för att kunna jobba hos oss.
Vi söker dig som:
• Fyllt 18 år
• Har slutbetyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk
• Har god servicekänsla och kommunikationsförmåga
• Har utbildning eller erfarenhet inom det område där du vill jobba
• Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning inom området men det är inget krav
• Som person är du initiativtagande, flexibel och kommunikativ samt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort och tillgång till bil är önskvärt, eftersom du förväntas ta dig till olika förskolor och grundskolor vid behov och med kort varsel.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Registerkontroll (SFS 2000:873).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Du beställer ett utdrag på polisen.se, vi rekommenderar att du beställer detta via e-tjänst till din digitala brevlåda:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Yrkeslegitimation ska bifogas i ansökan, alt. behörighetsgivande examen som berättigar dig till befattning.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332209 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231)
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10012138