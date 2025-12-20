Timvikarier till förskola, fritidshem, grundskola
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn / Barnskötarjobb / Vindeln Visa alla barnskötarjobb i Vindeln
2025-12-20
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn i Vindeln
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför dig som vill jobba som timvikarie och göra en insats för våra barn och elever. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Att arbeta som timvikarie inom skola och barnomsorg är mer än bara ett jobb - du får chansen att på riktigt göra skillnad i barn och elevers liv. Varje dag bjuder på nya möten, unika möjligheter och en känsla av att bidra till framtiden.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro, ibland med kort varsel. Du ansvarar över att skapa en trygg och inspirerande miljö tillsammans med ordinarie personal där barn och elever kan utforska, lära och växa. Du bidrar med glädje, trygghet och inspiration - och får tillbaka så mycket i form av skratt, lärande och tacksamhet. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande och möjligheten till andra tjänster öppnas upp.
I Vindelns kommun finns det 6 förskolor, 5 fritidshem, 5 grundskolor samt vuxenutbildning och SFI. Vi söker nu timvikarier till samtliga verksamheter men du bestämmer själv vilken eller vilka verksamheter som är av intresse för just dig.
Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar och tider du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. I programmet har du också möjligheten att se vilka pass som ligger lediga framåt och anmäla ditt intresse på dessa.
I denna rekrytering gör vi löpande urval och tillsättningar.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt och som har förmågan att skapa goda relationer. Du lägger stor vikt vid ett gott bemötande och är ansvarstagande.
Som timvikarie behöver du vara beredd på att varje dag kan se olika ut och därför ser vi gärna att du kan ställa om snabbt, att du är nyfiken och ser möjligheterna i stundande utmaningar. Som person är du även trygg i rollen som förebild, du är självgående och du vågar ta egna initiativ. Du kan samarbeta väl med andra och har en god känsla för service.
Vi söker dig som har:
- Fullständiga gymnasiebetyg alternativt avklarad barnskötarutbildning
- Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
- Möjlighet att arbeta minst fem pass/månad
Det är positivt om du även har:
- Pågående eller avslutad pedagogisk utbildning
- Fördjupade kunskaper inom praktiska eller teoretiska ämnen
- Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete
- Körkort och regelbunden tillgång till bil
Vill du göra skillnad varje dag? Då är det här jobbet för dig!
KRAV
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan du ansöka om https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Timvikariat
Omfattning: Heltid/deltid efter behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/87". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544) Arbetsplats
Vindelns kommun, Barn- och utbildningssektorn Kontakt
Caroline Svensson 070-3270488 Jobbnummer
9658085