Timvikarier till Ekbackens stödboende
Sundbybergs kommun / Behandlingsassistentjobb / Sundbyberg
2026-02-12
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Ekbackens stödboende söker timvikarier för behovsanställning med hög tillgänglighet.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta vid behov och som kan vara särskilt tillgänglig under sommaren då verksamheten har ett ökat vikariebehov. Du behöver kunna hoppa in med kort varsel och vara flexibel i din tillgänglighet. Arbetstiderna omfattar dag, kväll, natt (sovande jour) samt helger.
Som boendestödjare på Ekbackens stödboende stöttar du individer i deras utveckling mot ett nyktert och drogfritt liv. Du finns nära i vardagen för att motivera, lyssna och ge stöd, och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i team. Verksamheten präglas av ett nära samarbete med öppenvården och socialtjänsten.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat motiverande samtal, social träning genom gemensamma aktiviteter med klienter, urinprovstagning och utandningsprov, praktiska sysslor såsom städning och matinköp samt övrigt vardagsstöd. Du dokumenterar löpande insatser och händelser i verksamhetens dokumentationssystem.
Som person är du självständig, prestigelös och samarbetsinriktad, med lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg och stabil, har god människokännedom och kan hantera stress samt sätta tydliga gränser vid behov. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot brukare, kollegor och andra samarbetspartners är en självklarhet för dig.
Du har en positiv grundsyn, ser möjligheter och har ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver ansvarskänsla, personlig mognad och förmåga att bidra till ett gott arbetsklimat genom att dela med dig av kunskaper och erfarenheter. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av liknande arbete
Är behandlingspedagog, socialpedagog, socionom, socionomstudent eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Har goda kunskaper svenska språket i tal och skrift
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Anställningen är en tidsbegränsad behovsanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-02-28.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
Sundbybergs kommun
Sundbybergs stad
Enhetschef
Enhetschef
Alexander Nilsson alexander.nilsson@sundbyberg.se
9737943