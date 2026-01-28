Timvikarier till Daglig verksamhet LSS
2026-01-28
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag?Vi söker timvikarier till Daglig verksamhet inom området Aktivitet och upplevelse i Uppsala. Hos oss får du skapa glädje och vara med och bidra till en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, tillsammans med engagerade kollegor.
Vi söker fler timvikarier till Daglig verksamhet inom området Aktivitet och upplevelse. Vi består totalt av 15 verksamheter i Uppsala. Här erbjuder vi brukarna miljöombyte, social samvaro och meningsfulla aktiviteter. Brukarna har olika stödbehov, vissa har mer omfattande omsorgsbehov och/eller utmanande beteenden, andra klarar sig mer självständigt. Kommunikation sker genom tal, bildstöd, tecken som stöd och andra hjälpmedel.
Hos oss får du ett arbete där du varje dag gör skillnad. Du arbetar tillsammans med kollegor för att brukarna ska få en så självständig och meningsfull sysselsättning som möjligt.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom arbetshandledare ger du stöd och service till brukare enligt LSS och deras biståndsbeslut. Du utgår från brukares genomförandeplan och verksamhetens inriktning. Du leder aktiviteter både enskilt och i grupp, hjälper till vid måltider och toalettbesök samt bemöter brukarna på ett sätt som stärker deras självständighet och livskvalitet.
Du arbetar nära dina kollegor i team, dokumenterar i Lifecare, städar och håller ordning i lokalerna och kör bil eller minibuss vid transporter och utflykter. Verksamheterna är öppna måndag-fredag kl. 07:30-16:00.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
• Utbildning som undersköterska, inom barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan anses motsvara likvärdig utbildning.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-körkort (krav)
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på daglig verksamhet, gruppbostad eller som personlig assistent åt brukare inom LSS eller erfarenhet av omsorg och omvårdnad. Tjänsten förutsätter att du har datorvana.
För att passa i rollen tar du initiativ och driver arbetet framåt för att skapa meningsfulla aktiviteter. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt. Du har empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor. Dessutom är du serviceinriktad, lugn och uppmärksam i ditt bemötande och anstränger dig för att hitta lösningar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Susanne Dammert 018-7260215 eller Deeb El Harbiti 018-7276533
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 3719.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00087". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Susanne Dammert 018-7260215 Jobbnummer
