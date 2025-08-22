Timvikarier till Bladins Gymnasium
Bladins Skola, Stiftelsen / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bladins Skola, Stiftelsen i Malmö
, Malå
eller i hela Sverige
Brinner du för varje elevs lärande och högkvalitativ utbildning? Är du positiv, lösningsfokuserad, prestigelös och ser möjligheter i samarbetet med andra? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Till Bladins Gymnasium söker vi nu flexibla, energiska personer med ett stort intresse och engagemang för ungdomar och utbildning till vår lista av timvikarier!
Har du erfarenhet av arbete på andra gymnasieskolor, studerar du, eller har någon annan likvärdig erfarenhet som gör att arbete som timvikarie på en skola skulle passa dig väl? Då är detta jobb något för dig.
Som lärarvikarie hos oss vill vi att du:
Fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
Är en lagspelare.
Har en god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer med elever och kollegor.
Ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument. Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
"Bladins strävar efter att var och en av våra elever ska utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma unga människor som är väl förberedda att förverkliga sina drömmar i en global värld av mångfald."
Stiftelsen Bladins Skola är en fristående, icke-vinstdrivande skola med långa anor, bestående av förskola, grundskola, internationell skola och gymnasium med totalt ca 1600 elever.
Bladins Gymnasium bedriver undervisning på de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. På naturvetenskapliga programmet erbjuder vi inriktningen naturvetenskap och på samhällsvetenskapliga programmet erbjuder vi inriktningarna samhällsvetenskap och beteendevetenskap. På skolan går ca 270 elever i vackra skolmiljöer i Rönneholmsparken.
Vi arbetar med löpande rekrytering så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
För mer information om tjänsten, kontakta rektor: Tomas Darwish tomas.darwish@bladins.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bladins Skola, Stiftelsen
, http://www.bladins.se Arbetsplats
Bladins Jobbnummer
9471262