Timvikarier till Bemanningsenheten
2025-08-19
Vi söker utbildade barnskötare med körkort och tillgång till bil
Det här erbjuder vi dig!
Vi erbjuder nu ett spännande, omväxlande och lärorikt arbete där du får förmånen att arbeta med fantastiska barn och erfarna pedagoger.
Tillsammans med arbetslaget på förskolan bedriver du pedagogiskt arbete enligt läroplanen och stödjer barns utveckling och lärande. Du kommer att dela barnens dag genom lek, måltider, samlingar och utomhusaktiviteter.
Uppdraget innebär att du erbjuds arbete utifrån behov vid ordinarie personals frånvaro vilket kan innebära att du med kort varsel får erbjudande om arbete för dagen eller ett längre vikariat på någon av våra förskolor. Vi använder oss av bokningssystemet Medvind där du själv lägger in din tillgänglighet i vårt bemanningssystem vilket gör att du själv kan bestämma när och hur mycket du vill arbeta.
Förskolorna är placerade såväl i centrala Hässleholm som i våra kransorter. I kommunen finns förskolor med olika inriktningar och även en OB-verksamhet. I ett uppdrag hos oss får du en unik möjlighet att uppleva ett brett spektra av förskolor i Hässleholms kommun.
Vem är du?
Välkommen att söka om du är utbildad barnskötare och är öppen för att arbeta på olika förskolor i Hässleholms kommun. Du värnar om människans lika värde, respekt för varje individ och som ser olikheter som en tillgång för såväl stora som små individer.
Du är professionell i din roll och med ditt sätt att bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor skapar du engagemang, tar ansvar och sprider glädje. Som barnskötare ser du det kompetenta barnet och du utgår ständigt utifrån barnets intresse och behov.
För att detta ska vara ett uppdrag för dig behöver du vara flexibel och villig att ta arbetspass med kort varsel. Då arbetet innebär att du kommer att placeras på olika förskolor och i olika arbetslag behöver du vara nyfiken, lyhörd, samarbetsvillig och ha förmågan att ta egna initiativ. Din insats är viktig för såväl barnen som personalen på förskolan.
Eftersom förskolorna är placerade i hela kommunen är det ett krav att du kan ta dig runt till alla våra enheter och behöver därför ha körkort och tillgång till bil.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Vi arbetar med löpande urval.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, ska du lämna utdrag ur belastningsregistret före anställning. Utdraget ansöker du om digitalt på polisens hemsida.
Eventuella frågor kopplat till annonsen skickas till bemanningsenhet-buf@o365.hassleholm.se
Då vi har begränsade öppettider under sommaren kan det dröja med svar. För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe, simon.priebe@hassleholm.se
.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bemanningsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen består av enhetschef, administratörer, tillsvidareanställda och timanställda barnskötare samt timanställda förskollärare. Vi bemannar förskolorna vid behov av såväl korttids- som långtidsvikariat vid ordinarie personals frånvaro eller om ett tillfälligt behov uppstår.
I Hässleholms kommun har vi ett brett utbud av förskolor vilket ger dig som timvikarie en unik möjlighet att få uppleva olika miljöer under din anställning hos oss.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
Barn- och utbildningsförvaltningen, Bemanningsenheten
