Timvikarier till Avenbokens behandlingshem
Malmö kommun / Vårdarjobb / Malmö Visa alla vårdarjobb i Malmö
2025-12-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252950 Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Avenbokens behandlingshem är ett HVB-hem för vuxna med skadligt bruk och beroende. Målgruppen är kvinnor och män med skadligt bruk eller beroende av narkotika, alkohol och läkemedel. På Avenboken är målgruppen från 20 år och uppåt.
Vi söker nu timvikarier som vill ha ett roligt arbete med många möjligheter och vill utvecklas i en stimulerande miljö.
Arbetstid är dag, kväll och helg eller nattjänstgöring där arbetsuppgifterna fokuseras kring dels praktiska göromål men främst att vara ett stöd för de personer som gör sin behandling här. För att vara aktuell för tjänsten krävs att du kan jobba kvällar och helger.
Vi arbetar med individuellt anpassade vårdtider och behandlingsplaneringar där den enskildes behov styr, något som ställer höga krav på dig som medarbetare att vara flexibel och situationsanpassad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pågående (läst minst tre terminer) eller avslutad högskoleutbildning inom socialt arbete samt tidigare erfarenhet av socialt arbete.
Erfarenhet av institutionsarbete, arbete inom psykiatri samt arbete med personer med skadligt bruk och beroende är meriterande. Även B-körkort och kunskaper i andra språk förutom svenska och engelska är meriterande.
Som person är du initiativrik, kreativ och har en positiv människosyn. Du är självgående och kan självständigt planera din arbetstid. Du är reflekterande kring ditt arbete och har en hög flexibilitet bland annat när det kommer till att uppvisa symptomtolerans för avvikande beteende. Arbetet kräver vidare god förmåga till samarbete såväl inom arbetsplatsen som med externa aktörer och du är skicklig på att skapa relationer.
Om arbetsplatsen
På behandlingshemmet arbetar medarbetare tillsammans, i ett nära samarbete med varandra och med de enskilda brukarna, för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för den enskilde att göra en förändring i sin livssituation och kunna leva ett nyktert och drogfritt liv.
På Avenboken arbetar 11 medarbetare.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timvikarie
Omfattning: Vid behov, deltid/heltid
Antal: 2-4Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
9654713