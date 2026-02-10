Timvikarier till anpassad skola
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Anpassade grundskolan i Hörby kommun finns på Georgshillskolan i samma lokaler som grundskolan. Det är en skolform för elever som på grund av en funktionsnedsättning inte kan läsa efter grundskolans läroplan. Här går elever med IF och ibland även med diagnoserna autism och ADHD. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättningar och behov med utgångspunkt från anpassad grundskolas läroplan och kursplaner. Eleven kan gå anpassad grundskola på olika sätt. Antingen integrerat i en grundskoleklass med anpassade uppgifter eller i en mindre klass med andra elever från anpassad grundskola. Den anpassade gruppen har få elever och hög personaltäthet. Undervisningen kan även ske med endast några ämnen integrerad i grundskolan och eleverna har nästan alltid med sig pedagoger från anpassad grundskola för att stötta under skolans gång.
Vi söker dig som kan arbeta som timvikarie i anpassad grundskola och fritidshem efter behov i verksamheten. Du kan komma att bli kontaktad på morgonen då behovet uppstått och ibland handlar det om att täcka upp för planerad frånvaro. Det kan handla om enstaka timmar, men även hela dagar för att ersätta ordinarie medarbetare.
I rollen som elevassistent följer du en eller flera elever under lektionstid och eventuellt även på fritids. Som assistent utövar du lågeffektivt bemötande och möter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Du är en ansvarstagande och positiv person med ett intresse av barn och ungdomars utveckling och lärande. Du har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner och har en värdegrund och ett förhållningssätt som utgår från att alla barn kan lyckas.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stötta ordinarie personal i klassrummet
Utföra aktiviteter med elever enligt en planering
Hjälpa elever att vara på rätt plats på rätt tid
Motivera eleverna till skolarbete
Vara rastvärd utomhus
OmvårdnadKvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare eller har annan pedagogisk utbildning, undersköterska och/eller har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, lågaffektivt bemötande och kunskaper kring IF och NPF.
Erfarenhet och tidigare arbete med bilder samt tecken som stöd i kommunikation är meriterande. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Löpande rekrytering.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning Kontakt
Bitr. rektor
Roger Dehlén roger.delen@horby.se 0415-378001 Jobbnummer
