Timvikarier till anpassad grundskola Unik
Forshaga kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Skolassistentjobb / Forshaga Visa alla skolassistentjobb i Forshaga
2026-03-09
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.Publiceringsdatum2026-03-09Beskrivning
Vill du ha ett meningsfullt och flexibelt arbete där du bidrar till trygghet, utveckling och lärande?
Nu söker vi timvikarier till vår anpassade grundskola Unik.
Hos oss möter du elever med olika behov och förutsättningar. Du blir en viktig del av deras vardag och bidrar till en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö.
Som timvikarie stöttar du elever under skoldag och fritidsverksamhet. Du deltar i undervisning, aktiviteter och rutinsituationer.KvalifikationerKvalifikationer
- Gymnasieutbildning
- Genuint intresse för att arbeta med barn och unga
- Vilja att lära och utvecklas i uppdraget
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god läsförståelse
Du är en trygg och stabil vuxen som samarbetar väl, kommunicerar tydligt och anpassar dig efter elevens behov. Du behåller lugnet i utmanande situationer och möter elever med respekt och omtanke.
Meriterande
- Erfarenhet av arbete med barn
- Erfarenhet av arbete på anpassad grundskola
- Vårdutbildning
- Kunskap om NPF
- Kunskap i tecken som stöd och/eller bildstöd
Erbjudande
Stöttande kollegor och en inkluderande arbetsmiljö. För dig som inte bor i kommunen finns goda pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad. Som nyanställd inom Forshaga kommun får du 500 extrapoäng hos Forshagabostäder, vilket räcker till att få en lägenhet. Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra.Anställningsvillkor
Tjänsten är en timanställning. Intervjuer sker löpande under processens gång.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
