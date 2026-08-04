Timvikarier till anpassad grundskola
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2026-08-04
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Söker du ett arbete där ingen dag är den andra lik, samtidigt som du får utvecklas och göra skillnad? Anpassad grundskola har just nu behov av dig som gillar utmaningar, är trygg och har lätt för att samarbeta. Välkommen att söka tjänsten som timvikarie hos oss!
Anpassad grundskola med inriktning ämnesområden (1-9) tillhör Stenstalidskolan och verksamheten finns i Hacklehemsskolans lokaler och moduler. Här är vi organiserade i sex undervisningsgrupper, där varje grupp har en lärare och flera skolresurser. Skoldagen är anpassad efter elevens egna förutsättningar när traditionella ämnen eller raster blir för abstrakta eller komplexa. Vi ger redskap för att varje elev ska kunna påverka sin egen vardag och delta i social gemenskap, fokus ligger på helhet och trygghet.
Mål och innehåll för ämnesområdena:
• kommunikation: att förstå och göra sig förstådd med hjälp av tal, tecken, bilder eller digitala verktyg
• motorik: att utveckla kroppsuppfattning, balans, rörlighet och fysiskt välbefinnande
• vardagsaktiviteter: att träna på sådant som rör det egna dygnet som mat, hygien, kläder och praktiska vardagssysslor
• verklighetsuppfattning: att lära känna sig själv, sin omgivning, tid, rum och händelser i vardagen
• estetisk verksamhet: att uttrycka känslor och tankar genom skapande, musik, bild, drama och rörelse.
På Hacklehemsskolan finns ett fritidshem med två avdelningar, där det ena är för elever upp till 11 år och den andra för elever upp till 13 år. Vi ansvarar även för korttidstillsyn där äldre elever upp till 21 år kan vara före och efter skoltid. Skolgården är rymlig och har närhet till både skog och lekparker.
Till anpassad grundskola hör även inriktningen ämnen (1-6) som är placerad på Djurgårdsskolan och ämnen (7-9) på Södermalmsskolan, här läser man en enklare variant av grundskolans alla ämnen.
Grupperna i såväl skolan som på fritids är små och vi är många medarbetare som tillsammans arbetar med eleven i centrum.
15 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som vikarierande skolresurs hos oss kommer du att stödja och hjälpa våra elever som har intellektuella funktionsnedsättningar under deras skolgång och fritidsverksamhet. Mer specifikt innebär det att hjälpa elever att hantera olika situationer, både i deras personliga utveckling och i deras kunskapsutveckling. Exempel på situationer kan vara i samband med undervisning, hygien och matsituationer samt fritidsaktiviteter. Arbetet kan vara fysiskt ansträngande och innehåller inslag av omvårdnad.
Du förväntas vara med på aktiviteter såsom promenader, golvlekar samt bada i badhus.
Hos oss kommer du mötas av glädje och gemenskap, variation och lärande samt en meningsfullhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och vi ser gärna att du är utbildad fritidsledare, undersköterska eller har annan pedagogisk utbildning. Vi välkomnar även dig som har en pågående utbildning inom området.
Då många av våra elever har flera intellektuella funktionsnedsättningar är det meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete med barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar
• AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• lågaffektivt bemötande.
I rollen som skolresurs är det viktigt att du är trygg, stabil och kontrollerad i stressiga situationer som kan uppstå. Det är även viktigt att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter då det kan ske snabba förändringar hos oss.
Arbetet kräver att du är uppmärksam och kan växla ditt bemötande samt har intresse och vilja att hjälpa våra elever. Du har en god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Våra elever har olika typer av svårigheter och det är viktigt att du har ett lågaffektivt bemötande och är tydlig i din kommunikation. God samarbetsförmåga är en egenskap hos dig som vi ser som självklar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer samt tillsättning kommer att ske under ansökningstiden.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337896". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868)
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Grundskola Kontakt
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson kommunen@kristinehamn.se Jobbnummer
10020888