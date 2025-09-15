Timvikarier till anpassad grundskola
2025-09-15
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som timvikarie har du en central roll i att stötta eleverna i både lärande och under rasterna. Du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och goda förutsättningar för utveckling i klassrummet, under övergångar mellan aktiviteter samt vid behov av omvårdnad och egenvård. Vi söker därför elevassistenter som vill ha ett utvecklande och nära arbete med eleverna, där fokus ligger på att skapa förutsättningar för lärande och utveckling.
Arbetet innebär att möta elever med olika behov, till exempel läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar. Du arbetar nära eleverna, stärker deras självständighet och är ett stöd i deras sociala och pedagogiska utveckling.
Dina arbetsuppgifter kan till exempel innebära att:
• Ge stöd i undervisningen och anpassa aktiviteter efter elevernas behov
• Underlätta övergångar mellan olika moment under skoldagen
• Bistå med omvårdnad och egenvård när det behövs
• Stötta elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionsnedsättningar
• Skapa trygghet och struktur i klassrum, raster och i fritidshemmet
• Bidra till att öka elevernas delaktighet, lärande och utvecklingKvalifikationer
Nu söker vi dig som kan börja arbeta som timvikarie på Enheten för bemanning. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med många nya möten. Framför allt får du ett meningsfullt arbete där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever. Enheten för bemanning förmedlar vikarier till Göteborgs Stads kommunala anpassade grundskolor. Verksamheterna är indelade i fyra geografiska områden, som vikarie arbetar du där behovet finns.
I rollen som timvikarie är du en viktig del av elevernas vardag och lärande. Du ersätter ordinarie personal vid frånvaro och stödjer elever i deras skolgång. Arbetet innebär både ansvar och variation, men också stor glädje när du ser elever utvecklas och lyckas.
ANPASSAD GRUNDSKOLA
I den anpassade grundskolan går elever med intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen följer den anpassade grundskolans läroplan och eleverna läser ämnen och/eller ämnesområden. Eleverna följer kursplanen för ämnesområden och många har behov av individuellt stöd under hela skoldagen samt på fritids under eftermiddagarna.
Det här förväntar vi oss av dig:
• Du har ansvar för att ange din tillgänglighet i vårt bokningssystem, inklusive vilka dagar och tider du kan arbeta. Du ska vara tillgänglig för arbete hos oss minst 2 dagar i veckan. De dagar du har lagt dig tillgänglig förväntar vi oss att du kan arbeta.
• Du måste vara beredd på att ta emot och svara på passförfrågningar via sms eller e-post från tidig morgon till kväll, mellan klockan 06.30 och 22.00.
• Varje arbetsdag påverkar du elevernas lärande och välmående. Därför är det viktigt att du är engagerad i ditt arbete och snabbt sätter dig in i ditt uppdrag. Du bemöter elever och medarbetare med respekt och har ett professionellt förhållningssätt.
Som timvikarie hos oss får du en värdefull möjlighet att utvecklas inom pedagogiskt arbete.
Vill du veta mer om att arbeta som timvikarie i Grundskoleförvaltningen klicka på länken nedan som tar dig till Göteborg Stads hemsida för timvikarier: https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20231031162414392
I denna rekrytering tar vi inte hänsyn till personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
