Timvikarier till Ältas skolor och Fritidshem
Nacka kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Nacka Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Nacka
2026-01-27
Har du ett genuint intresse och engagemang av att arbeta med elever i årskurs F-9? Är du en trygg och flexibel person som med kort varsel kan hoppa in som vikarie? Sök då rollen som timvikarie på fritids och som lärarvikarie till våra fina skolor runt om i Älta!
Välkommen till Älta rektorsområde- ett område som växer och utvecklas!
Älta rektorsområde består av sex förskolor, tre grundskolor och en resursskola. Här erbjuder goda möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, och erfarenhetsutbyte, vilket gynnar barn, elever och medarbetares utveckling. Genom samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet, tydlighet och likvärdighet skapar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats.
Ditt uppdrag
Rollen som timvikarie innebär att du med kort varsel vid behov ska kunna arbeta på skolan eller fritids. Du stöttar där det behövs utifrån dagens och periodens behov. Det innebär att du kan komma att arbeta med elever i olika åldrar samt varierar mellan att stötta på fritids och som lärare.
Som vikarie i skolan och på fritids är du en stabil och engagerad vikarie som följer den planering och de instruktioner du får av ordinarie personal. I klassrummet håller du undervisning utifrån färdigt material, och på fritids deltar du i aktiviteter, lekar och rastverksamhet. Du hjälper till att skapa trygghet, struktur och glädje, och finns nära eleverna som stöd i både skolarbete och sociala situationer. Efter avslutad dag ansvarar du för att skriftlig återkoppling till ordinarie lärare.
Oavsett var du arbetar för dagen är du en viktig resurs som snabbt kan sätta dig in i verksamheten, samarbeta med kollegor och möta elever, kollegor och vårdnadshavare på ett varmt, respektfullt och professionellt sätt.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs:
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• gymnasial utbildning
Det är meriterande om du även har:
• pågående eller avslutad utbildning inom pedagogik, barn- och fritidsområdet eller annan relevant utbildning som ger erfarenhet av att arbeta med barn och elever
• erfarenhet av att arbeta inom skola eller som ledare inom idrottsförening
• erfarenhet av att vikariera som lärare
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• god digital kompetens
Är det här du?
Vi söker dig som är tillgänglig, engagerad och ansvarstagande, och som trivs med att arbeta med elever och har ett intresse för pedagogik. Du har ett fint bemötande, samarbetar väl med både elever, kollegor och vårdnadshavare och är lojal mot din arbetsgivare.
I rollen behöver du vara flexibel och anpassningsbar, kunna svara i telefon och snabbt ta dig till våra verksamheter. Du är trygg med att arbeta på olika skolor och avdelningar samt med barn i olika åldrar. Som person är du lugn och stabil även i stressade situationer, vet när du ska ta egna initiativ och när du ska hänvisa vidare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som timvikarie hos oss erbjuder vi dig ett flexibelt jobb där du har möjlighet att arbeta mycket om du vill. Vid god arbetsprestation finns det goda möjligheter till erbjudande om längre vikariat. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag och arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en miljö som inspirerar till utveckling och lärande. Arbete som timvikarie på i skola ger dig kunskap och erfarenhet, vilket ger en bra grund för dig som har tankar på fortsatta studier inom området. Läs mer om oss här.
Vi erbjuder utlåning av kläder för utevistelse samt pedagogiska måltider till subventionerad peng.
Intresserad?
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid med tillträde snarast.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare Sveriges lärare nacka@sverigeslarare.se 070-4318974 Jobbnummer
9706530