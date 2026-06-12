Timvikarier till äldreomsorgen
Hässleholms kommun / Undersköterskejobb / Hässleholm Visa alla undersköterskejobb i Hässleholm
2026-06-12
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Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Nu söker vi timvikarier till våra äldreboenden, vårt korttidsboende och till vår hemtjänst!
Det här erbjuder vi dig!
Vi erbjuder ett varierande och lärorikt jobb som timvikarie inom äldreomsorgen. Våra verksamheter finns utspridda i hela kommunen och arbetet kan innebära att du arbetar både dag, kväll, natt samt helg.
Arbetet innebär att du...
ersätter en ordinarie medarbetare som är ledig eller sjuk
ger omsorgstagarna fin vård, omsorg och social aktivering
är behjälplig med vardagsrehabilitering
stöttar och hjälper omsorgstagarna bl.a. med personlig hygien, måltidshjälp- och servering, städning samt ger läkemedel
blir erbjuden bredvidgång och introduktion
får information kring bland annat förflyttningsteknik, läkemedelshantering, dokumentation och kunskap om våra hygienrutiner
På kommunens hemsida kan du läsa mer om att jobba hos oss:
Jobba med vård och omsorg.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av äldreomsorgen, är noggrann, lugn, flexibel och samarbetsvillig. Du har god datorvana och goda kunskaper i svenska, läs, tal och skrift.
Det är meriterande om du har läst vård- och omsorgsprogrammet eller har annan likvärdig vårdutbildning eller har arbetslivserfarenhet inom området. För att arbeta inom hemtjänsten är det krav på körkort och/ eller kunna cykla.
Så här gör du om du är intresserad
Intervjuer och jobberbjudande sker löpande - ansök redan idag!
När du klickat på länken får du svara på några frågor - CV behövs inte.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy:
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-06-12Övrig information
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Vi genomför språktest för tjänster inom äldreomsorgen.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar giltigt registerutdrag. Du kan redan nu beställa det från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Inom hemtjänsten kan du komma i kontakt med pälsdjur eller tobaksrök då vi arbetar i enskild persons bostad.
För att söka jobb hos oss behöver du inte fyllt 18 år, men för att jobba hos oss behöver du ha fyllt 18 år då det i våra verksamheter förekommer arbetsuppgifter som minderåriga inte får utföra.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
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281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, äldreomsorgen Kontakt
HR
Emilie Nilsson of.rekrytering@hassleholm.se Jobbnummer
9960583