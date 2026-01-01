Timvikarier till Äldreomsorgen 2026
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad varje dag? Då är det här något för dig!
Äldreomsorgen i Nyköpings kommun består av hemtjänst och särskilda boenden, där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet, omtanke och livskvalitet för äldre personer i deras vardag. Oavsett om du är ny i yrkeslivet, studerar till undersköterska eller har erfarenhet sedan tidigare, är du varmt välkommen till oss.
Här får du arbeta i ett meningsfullt och lärorikt jobb där du gör något viktigt på riktigt. Du blir en del av ett team med omtänksamma kollegor som stöttar varandra och som brinner för att ge god omsorg.
Vi tror på att ha kul på jobbet, att utvecklas tillsammans och att ta vara på det unika i varje individ både hos dem vi möter och hos våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Som timvikarie inom äldreomsorgen arbetar du med att ge stöd, omsorg och service till personer med olika behov. Arbetet utgår från beslut från biståndshandläggare och genomförandeplaner som utformas tillsammans med den enskilde.
Du arbetar med att:
• Ge personlig omvårdnad och praktiskt stöd i vardagen, såsom hjälp med hygien,
förflyttning, på- och avklädning
• Utföra serviceinsatser som städning, tvätt, inköp m.m.
• Skapa social samvaro och trygghet genom samtal, promenader och aktiviteter
• Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation från legitimerad personal
• Dokumentera i vårt verksamhetssystem enligt gällande riktlinjer
Inom hemtjänsten utförs dessa arbetsuppgifter i den äldres egna hem. Arbetet är självständigt och kräver att du har god förmåga att planera din dag, anpassa dig till olika situationer och hantera både fysiska och digitala hjälpmedel.
På särskilt boende arbetar du i team med kollegor för att ge de boende en trygg, meningsfull och aktiv tillvaro. Du är en del av ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att följa upp insatser, ge stöd i det dagliga livet och bidra till en god vårdmiljö.
Arbetstiden kan vara förlagd till dag, kväll, helg och natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och vill bidra till en värdig och trygg vardag för våra äldre.
För tjänsten krävs att du:
• Har fyllt 18 år
• Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Har grundläggande digital kompetens
• Är ansvarstagande, empatisk och har en god samarbetsförmåga
• Kan cykla eller har B-körkort (krav för vissa hemtjänstgrupper)
Det är meriterande om du har:
• Undersköterskeutbildning eller annan relevant vård- och omsorgsutbildning
• Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i dig själv, flexibel, har lätt för att samarbeta och har ett respektfullt och professionellt bemötande. Du har förmåga att arbeta självständigt, fatta egna beslut och anpassa dig efter individens behov.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
