Timvikarier sökes till variende arbetstider i Sundbyberg

Hej!
Jag som söker dig heter Caroline. Jag är 44 år och bor i Sundbyberg, tillsammans med mina sibiriska katter Emmie och Liam. Jag har en medfödd fysisk funktionsvariation som gör att jag lever med personlig assistans dygnet runt.
Jag har levt med min assistans i över 20 år. Det gör att jag är trygg i hur jag vill ha mn assistans. Jag är van att arbetsleda mina assistenter. Jag har en liten assistentgrupp, där assistenterna har jobbat länge. Som vikarie blir du en värdefull medarbetare i gruppen.
Nu söker jag timvikarier som har möjlighet att arbeta varierande tider. Då jag har assistans dygnet runt är det timvikarier för både dag, kväll och nattpass vi söker. Jag har sovande jour på natten mellan 03.00-07.00. Det blir därför mycket vaken natt ändå under passet.
Tjänsten är vid behov och hur mycket du kommer få arbeta varierar från månad till månad. Det är därför en fördel om du har en flexibel livssituation med en ordinarie sysselsättning.
Jag söker dig som är kvinna, någonstans mellan 20-60 år. Åldern är inte det viktiga. Vår personkemi och samspel är det viktiga. Du måste ha fyllt 18 år för att söka tjänsten.
Du är lugn och trygg i dig själv. Du trivs med att vistas i olika miljöer. Du är rökfri och kan röra dig obehindrat, böja dig ner, sitta på huk etc Du är Inte allergisk eller rädd för katter. Du trivs med att arbeta ensam.
Att vara min assistent innebär att du är mina förlängda armar och ben. Du tar vid där min kropp fysiskt inte räcker till. Jag arbetsleder och beskriver för dig hur du på bästa sätt kan hjälpa mig. Jag tar själv eget ansvar för mitt liv och vad det ska innehålla. Det behöver du inte tänka på.
Kommunikationen oss emellan är otroligt viktig. Du behöver därför ha en god språkförståelse i svenska för att assistansen ska bli så säker och bra som möjligt. Att vara lösningsorienterad med en stor portion humor I livet är en tillgång här.
Jag tillbringar mycket tid hemma med mina katter. Att vara mig behjälplig med mina katter ingår i arbetet. Du behöver därför trivas med att ha en katt omkring dig. Inte vara rädd för att lyfta eller bära Emmie och Liam när det behövs.
Hos mig växlar arbetet mycket och du behöver även trivas med att finnas tillhands lite i bakgrunden. Under de stunderna är det helt okej att läsa, plugga, måla eller något annat du finner meningsfullt. Så länge du är beredd att hjälpa mig när jag behöver dig.
Om mig.
Jag tycker mycket om att läsa, gå på bio och konserter. En kaffe på stan tar jag gärna när tid och ork finns.
Jag använder elrullstol och har även en manuell rullstol.
Jag behöver hjälp med allt det praktiska i livet. Förflyttningar, av och påklädning. Dusch, toalettbesök intimhygien, handräckning, matlagning, skötsel av hemmet etc.
Alla förflyttningar görs med taklyft. Det är inte tungt eller slitigt. Men eftersom du behöver röra dig mycket för att hjälpa mig är god fysik en fördel samt att besitta lite styrka.
Jag sondmatas delvis via en gastrostomi och jag har en suprapubiskateter. Det gör att vi är noga med handhygienen här. Är du användare av nagelförlängning får du räkna med att den kommer gå sönder.
Nattetid För att kunna jobba natt här behöver du trivas med att vara uppe under natten då det blir mycket vaken tid. Under natten har jag en ventilator som hjälper mig att andas när jag sover.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet utav vare sig jobbet eller hjälpmedel.
Det viktiga är att du är lyhörd, kan ta instruktioner och är villig att lära.
Jag rekryterar tillsammans med min medarbetsledare Nina. Någon av oss kommer kontakta de ansökande vi finner intressanta via mejl. Ansökningar tas endast emot via formuläret. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. Vänta därför inte med att ansöka.
Väl mött!
Carro och Nina.
Vi anordnar personlig assistans för assistansberättigade i Stockholms län.
För att säkerställa kompetens och kvalitet ställs höga krav på aktörer i branschen. Vi är en godkänd anordnare av personlig assistans.
En förutsättning för en god assistans är bra assistenter. Därför vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med anställda som trivs och vill stanna hos oss. Med kollektivavtal genom Fremia säkerställer vi schyssta anställningsvillkor och rimlig lön. Vi arbetar löpande med arbetsmiljöfrågor och erbjuder regelbundna personalmöten och medarbetarsamtal. Löneförhandlingar sker årligen. Precis som våra kunder har alla anställda en kontaktperson på företaget som de kan vända sig till med frågor och funderingar kring arbetet, samt jourverksamhet att tillgå vid akuta ärenden utanför kontorstid.
Vi vill vara assistansbolaget som aldrig räds att prova nya arbetssätt. Vi påstår oss inte sitta på kunskap om vad som är bäst för våra kunder utan är alltid öppna för att lära oss nytt. Vi låter våra kunder utforma själv vilka delar av assistansen som vi ska sköta och vilka delar som kunden själv tar hand om. Vi stöttar och vägleder där det behövs och lägger oss inte i där vi inte behövs. Det finns lika många sätt att ha assistans som det finns assistansberättigade.
Lagarna som reglerar personlig assistans är många och de måste alla inblandade förhålla sig till, men det finns också många delar av assistansen som den
assistansberättigade är fri att forma efter dina behov och önskemål. Vi bjuder gärna på vår erfarenhet och vår kunskap men påstår aldrig att vi sitter på svaren om vad som är rätt eller fel för den enskilde. Ersättning
