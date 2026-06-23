Timvikarier sökes till våra kunder | Helsingborg | Lernia Bemanning
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Helsingborg
, Bjuv
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, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du kan kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning? Vi söker nu flexibla och ansvarstagande timvikarier till flera av våra kunder i Landskrona, Helsingborg, Lund, Örkelljunga och Åsljunga. Arbetsplatserna varierar beroende på kundens behov, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som timvikarie kommer du att arbeta med enklare arbetsuppgifter hos våra kunder. Upplärning och introduktion sker på plats hos respektive kund. Arbetstiderna är flexibla och passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller ett annat arbete.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, till exempel studier eller deltidsarbete, och kan styrka detta med intyg. Du har möjlighet att arbeta minst 2–3 dagar per vecka, måndag till fredag, och trivs med att hoppa in vid behov. Du är flexibel, ansvarstagande, punktlig och har god samarbetsförmåga samt klarar av enklare arbetsuppgifter efter introduktion ute hos kund.
Meriterande
Det är meriterande om du har B-körkort och tillgång till bil, vilket underlättar resor mellan olika arbetsplatser. Även truckkort är en fördel, särskilt hos kunder där lager- eller logistikarbete förekommer. Tidigare erfarenhet av liknande extrajobb, servicearbete eller uppdrag i varierande miljöer ses också som positivt och stärker dina möjligheter att snabbt komma in i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kandidatansvarig Ana Gjikanovik via e-post: ana.gjikanovik@lernia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949316-2066372". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Rundgången 30A (visa karta
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254 52 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9974984