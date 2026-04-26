Timvikarier sökes till Rotebro
2026-04-26
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Jag är en kvinna på 70 år som har ALS sedan mer än 30 år tillbaka. Jag är rullstolsburen men har inga andningsbesvär och behöver hjälp med det mesta i tillvaron.
Söker timvikarier som kan hoppa in med kort varsel vid sjukdom och även ersätta vid semester.
Du ska vara kvinna på grund av arbetets art.
Du måste prata flytande svenska för att kunna förstå mig för jag pratar väldigt otydligt.
Inga rygg eller nackproblem för det är manuella förflyttningar.
Inga allergier för det förekommer hundar här ibland.
Ålder spelar ingen roll, ung som gammal.
Arbetet är förlagt som dygnspass från kl 10-10 med sovande jour mellan kl 02-06
Lön enligt avtal mellan Kommunal/Fremia
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
123 47 FARSTA Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9876122