Timvikarier sökes till LSS i Ystads Kommun
Ystad kommun
2025-08-18
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas. Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Funktionsnedsättning och socialpsykiatri är en av tre avdelningar inom förvaltningen för social omsorg. Avdelningen ansvarar för LSS-boenden, daglig verksamhet, boendestöd, korttidsvistelse och personlig assistans. Vi är omkring 250 medarbetare som med stort engagemang arbetar med individens behov i centrum och utifrån en tro på individens egna förmågor. Vi arbetar målinriktat för att vår verksamhet ska ha hög kompetens och kvalitet.
Inom avdelningen arbetar vi för samarbete mellan arbetsplatser och kompetensutveckling för våra medarbetare. Därför arbetar vi i samarbetsgrupper där vi hjälps åt att täcka behoven i våra verksamheter och delar kunskap och idéer mellan arbetsplatserna. Det innebär att du som framtida medarbetare har en ordinarie arbetsplats där du arbetar majoriteten av dina arbetspass och vissa arbetspass kan genomföras på en annan arbetsplats.
Vi arbetar utifrån varje brukares behov av stöd med målsättning att våra brukare ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett så självständigt liv som möjligt. Som Vårdare/Stödassistent ger du stöd till brukaren i alla aspekter i livet. Du utgår från brukarens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt.
Du stödjer och hjälper till vid personlig omvårdnad så som personlig hygien, av- och påklädning. Förflyttningar. Vardagliga sysslor så som matlagning, tvätt och städ. Fritidsaktiviteter och sociala kontakter samt delegerad sjukvård. Arbetet utförs i brukarens hem, på boende eller på annan plats där brukaren vistas.
Våra verksamheter inom LSS inkluderar gruppbostäder, servicebostäder, korttidsboenden, boendestöd och även barnverksamheter.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med personer som har fysiska/intellektuella funktionsnedsättningar, är ansvarsfull med ett respektfullt bemötande och förhållningssätt samt kan arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga, arbetar utifrån den enskildes behov och egna resurser.Kvalifikationer
• Du behöver ha fyllt 18 år för att få utföra arbetsuppgifterna enligt arbetsmiljöverkets krav.
• Du behöver behärska svenska i tal och skrift (godkänd i grundläggande svenska för grundskola ÅK9 alternativt SFI D) och ha en god datorvana.
Meriterande:
• Studerar/studerat omvårdnadsprogrammet, barn-och fritidsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
• B-körkort.
För att få lov att jobba med LSS-barn och ungdom, krävs det ett utdrag från belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OBS! När du väljer att söka denna tjänsten kommer du slussas vidare till en huvudannons. Där kommer vi att hantera din ansökan utifrån hur du valt att svara på urvalsfrågorna.
Välkommen med din ansökan!
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
