Timvikarier sökes till liten, trivsam förskola
Förskolan Fjällbjörken Ekonomisk Förening / Barnskötarjobb / Kiruna Visa alla barnskötarjobb i Kiruna
2026-07-13
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Vi söker nu timvikarier för att fylla upp vår vikariepool.
Förskolan Fjällbjörken är ett föräldrakooperativ med ett pedagogiskt arbetssätt som är inriktat mot utepedagogik och skapande, där vi vill uppmuntra barn till eget utforskande.
Lokalerna är iordningställda för verksamhetens krav och inspirerade av Reggio Emilia.
Vi har plats för 20 barn mellan 1-5 år. Vår gård består av en härlig fjällbjörkskog där vi helst tillbringar dagarna.
Vi jobbar för en hållbar utveckling och vill att barnen ska få en känsla för naturen och dess kretslopp. Den grundläggande utgångspunkten är respekten för barns tankar, känslor, behov och intressen.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning.
Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Kontakta oss på:
072-521 68 55 eller via Epost: rektor@fjallbjorken.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: rektor@fjallbjorken.se Arbetsgivare Förskolan Fjällbjörken ekonomisk förening
, https://www.fjallbjorken.se/
Lombiavägen 2 (visa karta
)
981 36 KIRUNA Arbetsplats
Fjällbjörken Ek Fören, Förskolan Jobbnummer
10000978