Timvikarier sökes till Linné Hemvård i Gislaved!
2025-11-03
Hemtjänst med hjärtat - på individens villkor
Vill du arbeta i en miljö där varje dag gör skillnad? Vi söker nu timvikarier som vill hoppa in vid behov och vara en del av vårt omtänksamma team i Gislaved. Här får du sprida glädje, skapa trygghet och möta människor med värme - tillsammans med kollegor som stöttar varandra i alla lägen.
Om Linné HemvårdVi är ett prisbelönt hemtjänstföretag som varje dag arbetar för att ge våra omsorgstagare livskvalitet i vardagen. Hos oss står enkel kommunikation, samhörighet och omsorg på individens villkor i fokus. Vi är stolta över vår starka gemenskap, mångfalden i vårt team och vårt engagemang i de små sakerna som gör stor skillnad - ett leende, en fika, ett gott samtal.
Om rollenSom timvikarie hos oss kliver du in där du behövs mest - och blir snabbt en viktig del av teamet. Arbetsuppgifterna varierar, men alltid med samma mål: att skapa trygghet och välmående för våra omsorgstagare. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, och får stöd av samordnare och verksamhetsledning.
Arbetstider: Varierande dag, kväll och helg Omfattning: Timanställning vid behov
Vi söker dig som Vill arbeta med människor och ge omsorg på individens villkor Är flexibel, ansvarstagande och har lätt att samarbeta Har gymnasieutbildning inom vård och omsorg (meriterande) Har B-körkort och gärna cykelvana Behärskar svenska i tal och skrift Krav: Utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder En varm och inkluderande arbetsplats Kollektivavtal och friskvårdsbidrag Möjlighet att utvecklas inom yrket Ett meningsfullt arbete - där du verkligen gör skillnad
Hos oss är du aldrig bara en timvikarie - du är en del av Linné-familjen.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande. Rekryteringen sker i samarbete med WorkForce, och anställningen sker direkt hos Linné Hemvård. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
