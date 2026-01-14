Timvikarier sökes till kvinna i Ljungsbro
Lilja Assistans i Sverige AB
2026-01-14
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en äldre kvinna i Ljungsbro.
Tjänsten innebär att du kommer att vara ett viktigt stöd i hennes vardag och hjälpa henne med olika aktiviteter och behov. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Assistera med personlig omvårdnad och hygien
Hjälpa till med dagliga aktiviteter och sysslor
Stödja vid rehabilitering och träning
Följa med på läkarbesök och andra ärenden
Skapa en trygg och trivsam miljöKvalifikationer
Erfarenhet av personlig assistans eller vårdarbete
Empatisk och lyhörd för kundens behov
God kommunikationsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Flexibel och anpassningsbar
Vi erbjuder:
En meningsfull och varierande arbetsdag
Stöd och utbildning från erfarna kollegor
Möjlighet att göra skillnad i någon annans liv
Om du vill göra en positiv skillnad i någon annans liv och har den kompetens som krävs för att leda och stötta, ser vi fram emot din ansökan. Obs! Vi rekryterar löpande.
Företagsinformation
Lilja Assistans i Sverige AB är ett assistansbolag grundat 2023 med huvudkontor i Järfälla. Företaget erbjuder personlig assistans över hela Sverige och fokuserar på att skapa trygghet, tillgänglighet och individanpassad service för personer med funktionsvariationer.
Lilja Assistans drivs av ägare som är dagligen involverade i verksamheten, vilket möjliggör ett långsiktigt engagemang utan vinstkrav från externa investerare. Bolaget har kollektivavtal och satsar på utbildning, stöd och god arbetsmiljö för sina assistenter, vilket bidrar till hög kvalitet i assistansen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lilja Assistans i Sverige AB
(org.nr 559421-9155) Arbetsplats
Lilja Assistans AB Jobbnummer
9683431