Timvikarier sökes till kund i Skarpnäck
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Är du en lugn kvinna med skinn på näsan? Kan du snabbt gå från att hålla dig i bakgrunden till att rycka in akut? Då ska du ansöka till tjänsten som personlig assistent hos IGS kund i Skarpnäck. Vi söker framförallt sommarvikarier som är tillgängliga för att arbeta mycket under perioden juni-augusti. Det är möjligt att gå intro redan nu, men för tillfället finns enbart pass och möjlighet att hoppa in vid behov, exempelvis vid semester, vabb eller sjukdom.
Kunden är en kvinna i 40 års-åldern med cerebral pares som har assistans dygnet runt. Dygnets pass är fördelade enligt följande: 07:00-14:30, 14:30-22:00 och 22:00-07:00 (vaken natt). Hon har talsvårigheter och muskelkramper. Hon behöver hjälp med fysiska sysslor såsom förflyttningar (hon har lift), matlagning och städning. Hon behöver även hjälp med medicin, påklädning och hygien, samt hushållssysslor i övrigt. Hon planerar och strukturerar sitt liv själv - du som assistent hjälper till med det praktiska. Det viktigaste som assistent hos henne är att följa instruktionerna som ges av kunden. Hon kan behöva hjälp att göra anteckningar, därför är det flytande svenska som krav. Hon har ett arbete dagtid och hon rider på fritiden. Hon använder sig av en elrullstol (permobil).
Som assistent hos denna kund är det A och O att du är noggrann, ansvarstagande och lyhörd samt värnar om kundens personliga integritet. Eftersom du arbetar i någons annans hem är det också viktigt att du visar respekt för andras ägodelar. Vi ser gärna att du har livserfarenhet och en hög personlig mognad (är minst 18 år). Du är lågmäld, lugn och empatisk. Du kan respektera och förstå att kunden vill vara självständig och att du därför bör hålla dig i bakgrunden.
Som assistent är det viktigt att du har en stark arbetsmoral och förstår vikten av snabb återkoppling när det uppstår akuta sjukluckor.
Eftersom kunden rider och har katt kan du inte ha några pälsallergier. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom vård och omsorg eller som personlig assistent men det är bra om du läst på om vad personlig assistans innebär. Däremot är det ett krav att du har flytande svenska i tal och skrift.
Du bör ej röka eller använda starkt parfymerade produkter.
Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Skicka CV och personligt brev via mejl
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1039". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
128 34 SKARPNÄCK Jobbnummer
9473347