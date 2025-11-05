Timvikarier sökes till Hörby kommuns grundskolor
2025-11-05
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi söker nu fler timvikarier till våra 6 st kommunala grundskolor, i Hörbys tätort och på landsbygden.
Som timvikarie hos oss kan du, med kort varsel, hoppa in och vikariera. Vi erbjuder dig en hög flexibilitet, du lägger dig själv tillgänglig i vårt bemanningssystem när du vill och kan arbeta. Därefter matchar våra vikariesamordnare dig med det behov som verksamheten har av vikarier den dagen.
I grundskolan, förskoleklass upp till årskurs 9, kommer du att arbeta med elever i åldrarna 6-16 år. Arbetsuppgifterna kan variera från att vara elevassistent till vikarierande lärare och fritidspersonal. Du kommer tillsammans med ordinarie personal att skapa en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande och utveckling.Kvalifikationer
Som vikarie spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och glädje i barns och elevers dag. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara en god förebild till barnen och eleverna.
Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt.
Har du körkort och tillgång till egen bil ses detta som positivt då en del enheter ligger utanför centrala Hörby, men är ej ett krav.
Lämplig utbildning eller tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav. För att få arbeta med barn inom skolan behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
