Timvikarier sökes till hemtjänsten!

Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-02-28Beskrivning
Är du redo för möjligheten att bredda dina kunskaper och träffa nya härliga kollegor samtidigt som du gör skillnad för andra? Då passar du hos oss!
Det är meriterande om du arbetat inom området tidigare, men inget krav.
Däremot behöver du ha en vilja i att skapa livskvalitet för andra människor. Att arbeta som vikarie innebär att du arbetar som timavlönad och hoppar in vid behov när någon är frånvarande i verksamheten.
Vi är inne i en spännande tid med fokus på ombudsroller, fortbildning enligt Äldreomsorgslyftet och välfärdsteknik. Vårt mål är att skapa moderna och värdeskapande hemtjänstcentraler för att möta de utmaningar vi står inför.
Verksamheten ska utgöra ett stöd för ett meningsfullt liv där brukarna ska kunna leva under trygga förhållanden, byggt på respekt för självbestämmande och integritet.
Nu söker vi även vikarier som vill gå på ett vikariat över sommaren.Dina arbetsuppgifter
Vad innebär det att jobba som vikarie?
När du fått en anställning som vikarie får du en muntlig övergripande information från enhetschef/koordinator samt introduktion på arbetsplatsen tillsammans med ordinarie personal som sätter dig in i arbetsuppgifterna. Antalet introduktionstillfällen kan variera.
Du lägger själv in tillgänglighet i vårt vikariesystem Time Care Pool. Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan, dag och kväll, och vi ser helst att du lägger tillgänglighet minst tre pass/vecka.
I hemtjänsten arbetar vi med planerade besök i form av omsorgs- och serviceinsatser. Vissa arbetsuppgifter gör du självständigt, men kollegor finns alltid nära om du behöver hjälp. Andra uppgifter utför du tillsammans med kollegorna. I ditt uppdrag ingår det att ha ett gott och serviceinriktat bemötande gentemot brukare, anhöriga, kollegor och andra samarbetspartners.
Du kommer att:
- Ge stöd och hjälp vid förflyttningar, dusch, toalettbesök, av- och påklädning.
- Servera måltider och viss matlagning.
- Tillsyn, avlösning, ledsagning.
- Städ, tvätt, promenad och digitala inköp.
Som vikarie behöver du genomföra och bli godkänd på en läkemedelsutbildning som kommunen erhåller för att du ska ges läkemedelsdelegering. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom hemtjänsten. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från vårdyrket.
För att kunna arbeta i hemtjänsten behövs B-körkort eller att kunna cykla.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Du behöver ange två chefsreferenser, varav en ska vara din nuvarande eller senaste chef. Har du haft ett eller inget arbete tidigare? Då kan du lämna annan relevant referens, till exempel arbetsledare eller lärare. Ta kontakt med dina referenter innan du lägger in kontaktuppgifter till dem.
- Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekryteringsprocess behöver du inte bifoga personligt brev, du kommer istället att behöva besvara flera urvalsfrågor.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/95". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Mathilda Hellström 0303-238695 Jobbnummer
9769272