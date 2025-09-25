Timvikarier sökes till Förskolan Guldgruvan
2025-09-25
Välkommen till Guldgruvan!
Vi söker trygga, engagerade och flexibla timvikarier som vill vara med och göra skillnad i barnens vardag - ute som inne!
Förskolan Guldgruvan är en del av Friluftsfrämjandets koncept I Ur och Skur, vilket betyder att vi bedriver stor del av vår verksamhet utomhus i naturen, året runt.
Här får barnen lära sig genom upplevelser, nyfikenhet, rörelse och lek i naturen. Som vikarie blir du en viktig del av vår gemenskap och bidrar till att skapa trygghet, glädje och lärande för barnen.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, närvarande och har ett genuint intresse för barn.
Har lätt för att samarbeta och ta instruktioner.
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel.
Trivs utomhus i alla väder - vi är ute varje dag!
Har gärna erfarenhet av arbete i förskola eller utbildning inom barnomsorg (meriterande men ej krav).
Vi erbjuder:
En fantastisk arbetsmiljö med närhet till skog och natur.
Ett varmt och engagerat arbetslag.
Introduktion och stöd i ditt uppdrag.
Möjlighet att lära mer om friluftspedagogik och I Ur och Skur-verksamhet.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till: personalansvarig@guldgruvan.nu
Skriv gärna "Timvikarie - Guldgruvan" i ämnesraden.
Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Vill du veta mer om vår förskola och vår pedagogik?
Besök gärna vår hemsida: https://guldgruvan.nu/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: personalansvarig@guldgruvan.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie - Guldgruvan". Arbetsgivare Föräldrakooperativet Gruvan Ekonomisk Förening
, https://guldgruvan.nu/
Tingsvägen 3
)
141 62 HUDDINGE
Föräldrakooperativet Gruvan Ekonomisk Förening
