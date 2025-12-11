Timvikarier sökes till 29årig kille i Norrtälje
2025-12-11
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi engagerade personliga assistenter som kan arbeta hos en glad 29-årig kille med hjärnskada boendes i Norrtälje.
Arbetsuppgifterna består av att hjälpa honom med allt i vardagen, som tillexempel:
• Personlig hygien
• Påå- och avklädning
• Måltider via peg och vanlig mat
• Användning av pepmask
• Träning och andra aktiviteter så som bad varje vecka i rehab poolen
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med hjärnskador och totalt omvårdnadsbehov. Som person ska du vara uppmärksam, noggrann och ansvarsfull. Vidare ska du vara kommunikativ och ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Om du är den som erbjuds tjänsten förväntas du genomföra en webbaserad introduktionsutbildning för personliga assistenter före ditt första arbetspass, eller som senast inom tre veckor från det att anställningen påbörjades. Utbildningen syftar till att skapa trygghet för både personlig assistent och kund.
Arbetstid / Varaktighet: Våra arbetstider är Dagtid 7-14 & 7-15 , Kvällspass är 14-21 & 15:15-22 och Natt 21-07. Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform "så längre uppdraget varar" samt timanställning.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående. Tre introduktionsdagar, två dag- och ett kvällspass. Vi behov kan fler dagar bokas.
För att vara redo för en snabb anställning är det bra om du redan nu beställer utdrag från belastningsregistret hos: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
https://www.skatteverket.se/
Alma assistans AB
Kontakt
