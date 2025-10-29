Timvikarier sökes
2025-10-29
Timvikarier sökes till äldre man i Svängsta
Vi söker engagerade timvikarier som kan hoppa in vid behov för att stödja en av våra kunder i Svängsta. Som timvikarie behöver du kunna vara flexibel och kunna rycka in med kort varsel samt med god framförhållning exempelvis vid ordinarie personals semester. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta personlig hygien, hushållssysslor, utevistelser och kontakt med godman.
Erfarenhet och kvalifikationer:
* Erfarenhet av arbete med äldre personer och kunskap om psykiatriska diagnoser är meriterande.
* Trygg i din roll och god kommunikationsförmåga är viktigt, då det är enkelbemanning på alla pass.
Erfarenhet av tyngre lyft och användning av hjälpmedel som taklift och golvlift är önskvärt.
Vi söker dig som är empatisk, ansvarsfull och har förmågan att skapa en trygg och stöttande miljö. Du ska ha en flexibel inställning och kunna hantera olika situationer med lugn och professionalitet.
Vad vi erbjuder dig som anställd:
* Möjligheten att arbeta inom en meningsfull verksamhet med fokus på att ge omsorg och stöd till en individ.
* En arbetsmiljö där ditt engagemang och din kompetens uppskattas och där du ges möjlighet att utvecklas.
* En chans att bidra till någons vardag och göra verklig skillnad i en människas liv.
* Basutbildning inom personlig assistans.
* Möjlighet till vidareutbildningar.
* Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.
Om du är en engagerad och omsorgsfull person med viljan att göra skillnad för en annan människa, så är du välkommen att söka tjänsten. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och ge dig möjligheten att vara en värdefull resurs.
Vi har som policy att som en del av rekryteringsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan di börjar arbeta. Du beställer själv registerutdrag från polisen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
Administratör
Magdalena Edström Jobbnummer
