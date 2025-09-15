Timvikarier, personlig assistent
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-09-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Örebro
, Arboga
, Nacka
, Katrineholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Tjänst som personlig assistent utifrån Independent living
Det här är en annons för tjänsten som personlig assistent. Ett yrke som ser väldigt olika ut beroende på vilken arbetsplats man kommer till. Jag behöver assistenter som oavsett tidigare erfarenhet är lyhörda för mitt självbestämmande som huvudpersonen i mitt eget liv, precis som du förhoppningsvis är i ditt.
Jag söker nu timvikarier. Du behöver vara flexibel och kunna arbeta både dagtid, natt samt helg för att kunna bli vikarie här. Du behöver också ha körkort (EJ automat) för att kunna köra min bil.
Exempel på arbetsuppgifter hos mig:
- Sätta en knytnäve bredvid min hand som stöd när jag ska signera ett dokument.
- Syntolka omgivningen när vi rör oss ute.
-Lyfta upp maten till munhöjd när jag ska äta.
- Ge mig en stadig arm, att hålla i, när jag ska flytta mig från rullstol till soffa.
- Trycka in siffrorna när jag ska ringa ett samtal.
Din timlön som assistent sätts utifrån fasta kriterier och den kompetens jag behöver: 144-174 kr/h+ ob och sem. ers. Framför allt påverkar din dövblindkompetens lönen och den läser du in medan du arbetar här. Jag är mån om dina fackliga rättigheter och din arbetsmiljö eftersom de är avgörande för att du ska kunna göra ett bra jobb. Jag arbetsleder min personal utifrån Independent living, med personalmöten och fortutbildning var fjärde vecka. Dessa tillfällen är obligatoriska. Om du hittar en annan utbildning som kan gynna din arbetsroll kan du även få den bekostad.
Vem är jag?
Jag är en queer kvinna med ett utforskande och öppensinnat socialt liv. Jag är journalist, konstnär och människorättsaktivist. Jag är vänstersympatisör. Det behöver du förstås inte vara, så länge du har en schysst människosyn. För övrigt gillar jag att läsa, se på film, greja i trädgården, bygga om och skapa grejer. Mer om mig kan du hitta på ettgottliv.com
Vad förväntas av dig som assistent?
Att arbeta som assistent åt mig innebär att vi kommer arbeta väldigt nära varandra. Då är tydlighet och tålamod väldigt viktigt. Du kliver rakt in i ett space där få i vanliga fall släpper in ens personer de känt i hela sina liv. Det är livsviktigt och du behöver ha förståelse för min utsatthet men också att jag är van vid att bemöta nya assistenter och vet vilka redskap jag kan ge er för att växa in i rollen. Varje ny person är för mig en investering. Oavsett om du stannar kort tid eller i många år uppskattar jag om du är uppriktig med din avsikt så vi vet var vi har varandra.
Att assistera och ledsaga, utan att styra en annan individ, är en kompetens som byggs upp över tid men ger också rätt till en högre lön när du uppnått rätt kompetens. Att arbeta med mig innebär att du får kvalificerand utbildning och fortbildning och intyg på alla kurser du genomgår.
Krav för denna tjänst:
- Samarbeta bra med andra och tar eget ansvar.
- Körkort (EJ enbart automat)
- goda kunskaper i svenska och tillräckligt god hörsel för att ta emot muntliga arbetsinstruktioner även om jag emellanåt talar otydligt.
- Grundläggande datakunskaper.
- Ett öppet sinne och är positiv till att acceptera andra kulturer och levnadssätt.
- Du behöver kunna vara omkring hundar eftersom jag har en hund och även är dagmatte.
• Intresse för att ta till dig ny eller ytterligare kunskap i teckenspråk och dövblindkompetens. Detta gäller även om du redan har en sådan kunskap.
• Du bör vara stresstålig och lösningsfokuserad.
Andra uppskattade meriter som inte är krav:
- Kunskaper i teckenspråk och dövblindkompetens
- Kunskap och intresse för foto, kultur eller konst.
Rekrytering sker fortlöpande så avvakta inte med att skicka din ansökan om du kan göra det nu, idag. https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Ersättning
Timlön plus OB och sem ersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9509649