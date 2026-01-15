Timvikarier med möjlighet till sommarvikariat
2026-01-15
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent och göra verklig skillnad för en person som behöver struktur, tydlighet och trygghet i vardagen.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning i dennes vardag för att möjliggöra ett självständigt och meningsfullt liv enligt intentionerna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Varierande arbetstider dag, kväll, natt och helg enligt schema.
Vi söker dig som har god kunskap om autism och en spetskompetens som gör att du kan möta personer med stora svårigheter i vardagen på ett professionellt och tryggt sätt. Våra brukare har behov av fasta rutiner och en tydlig, strukturerad pedagogik för att känna förutsägbarhet och lugn i sin vardag. Som personlig assistent är du en central del i att skapa denna trygghet. Du behöver därför vara stabil, tålmodig och ha väl utvecklade färdigheter inom tydliggörande pedagogik och bemötande av personer med autism. Din kompetens bidrar till att skapa en begriplig och trygg miljö där brukaren kan utvecklas och må bra.
Arbetet innefattar stöd i vardagliga aktiviteter som personlig omvårdnad, matlagning, promenader och att upprätthålla dagliga rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Gått undersköterska programmet eller barn -och fritidstidsprogrammet.
* Har god kunskap om LSS, särskilt personlig assistans samt har arbetat med personer med autism eller liknande funktionsvariationer i minst 3 år.
* Har erfarenhet och har arbetat utifrån lågaffektivt bemötande och känner sig trygg i sin professionella roll även vid utåtagerande beteende.
* Har förståelse för hur autism påverkar kommunikation, perception och socialt samspel.
* Har kunskap om tydliggörande pedagogik och strukturerade arbetssätt.
* Har erfarenhet av dokumentation inom vård och omsorg.
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person behöver du:
* Vara trygg i dig själv och har ett lugnt och tydligt sätt att kommunicera med brukaren och kollegorna.
* Har god förmåga att följa rutiner och skapa struktur.
* Har hög grad av empati, lyhördhet och respekt för individens integritet.
* Fysisk och psykisk uthållighet då arbetet kan vara både praktiskt och emotionellt krävande.
ÖVRIGT
Enligt avtal.
