Timvikarier måltidsbiträde/kock till Skuru-Duvnäs rektorsområde
2025-08-19
Vill du bidra till matglädje och en fungerande köksverksamhet i skolor och förskolor? Vi söker dig som vill arbeta som vikarierande måltidsbiträde eller kock inom Skuru-Duvnäs rektorsområdes skolor och förskolors kök!
Ditt uppdrag
Som vikarierande måltidsbiträde eller kock arbetar du med sedvanliga uppgifter i storkök, exempelvis att laga och portionera mat, diska samt iordningställa matsal och kök.
Du rycker in där behovet finns på någon av våra skolor och förskolors kök och bidrar till att verksamheten fungerar även när ordinarie personal är frånvarande.
I rollen ansvarar du för lunch och mellanmål. Arbetsuppgifterna kan variera mellan att arbeta självständigt i ett mottagningskök eller tillsammans med ett team i ordinarie kök. Arbetstiderna kan vara både hela dagar och delar av dagen, beroende på behovet på respektive arbetsplats.
Din erfarenhet
För denna tjänst är det meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom kök
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det här du?
För att trivas i rollen så söker vi dig som trivs i en omväxlande vardag och har lätt för att anpassa dig till nya arbetsmiljöer. Din flexibilitet gör att du utan problem kan växla mellan olika arbetsplatser och snabbt hitta din roll. Du har en god samarbetsförmåga både med barn, kollegor och andra som är involverade på arbetsplatsen. Samtidigt är du självgående och tar egna initiativ för att lösa uppgifter utan att behöva invänta instruktioner. Din kreativitet och påhittighet lyser igenom i ditt arbete oavsett om det handlar om att skapa matglädje för barnen eller att hitta smarta lösningar i köket. Arbetsmiljön är viktig för oss och vi förväntar oss att alla våra medarbetare är professionella i alla led.
Vi erbjuder
Skuru-Duvnäs rektorsområdes förskolor och skolor ligger vackert belägna nära skog och vatten. Du kommer samverka med andra medarbetare såsom enhetens andra kockar och köksbiträden samt lärare och övrig personal. Vi erbjuder dig en fin arbetsplats och subventionerad god lunch. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/skuru-duvnasrektorsomrade/
I Nacka kommun tror vi på öppenhet, mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga. Varje medarbetares insats är viktig och vi förväntar oss att alla som arbetar med oss har viljan och förmågan att vara med i utvecklingen och tillsammans med oss skapar förutsättningar för framtiden.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Åsa Kam Stoltz på 070- 431 96 34.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 2025-09-02. Vi tar ej emot ansökningar via mejl. Vi ser fram emot att få din ansökan!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/497". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Skuru-Duvnäs rektorsområde Kontakt
Åsa Kam Stoltz, Bitr. förskolechef 087189835 Jobbnummer
