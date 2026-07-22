Timvikarier LSS Gruppbostad
Omsorgsgruppen IN AB / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2026-07-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgsgruppen IN AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Omsorgsgruppen är ett litet privat företag som funnits sedan 1996. Vi har kontor i Norrköping och Linköping och bedriver verksamhet i hela Östergötland. Omsorgsgruppens värdeord Glädje-Respekt-Omtanke-Helhet genomsyrar hela organisationen och är med oss i det dagliga arbetet med våra brukare. Vi tror starkt på människors lika värde och du som söker hit behöver dela det synsättet.
Vad vi söker
Vi söker vikarier till våra gruppbostäder i Linköping. Du behöver ha undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det går även bra om du studerar till undersköterska och är i slutet av dina studier. Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen är ett krav. Du får gärna ha erfarenhet av eller kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, utåtagerande beteende, motiverande samtal och/eller och tecken som stöd.
Om rollen
Som stödassistent på gruppbostad är du med och stöttar den boende i samtliga situationer som ingår i dennes vardag, som vid till exempel städ, tvätt och matlagning. En annan viktig aspekt av arbetet är att dokumentera enligt gällande föreskrifter samt läsa dokumentation för att hålla dig uppdaterad. I sommar kommer stort fokus att ligga på aktiviteter och att göra det mesta av de boendes semester så du får gärna tycka om när det händer saker. Vi bedriver verksamhet 24/7 årets alla dagar, vilket betyder att arbetstiderna är förlagda dag- och kvällstid samt helger. Sovande jour ingår i tjänsten.
Intresserad av tjänsten?
Skicka in ditt CV och personliga brev till jobba@omsorgsgruppen.se
. Skriv i mailet om du är intresserad av timvikariat redan nu eller om du vill vara sommarvikarie. Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobba@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie Omsorgsgruppen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409), https://www.omsorgsgruppen.se/
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Jobbnummer
10008942