Timvikarier inom förskola, skola och fritidshem

Som medarbetare i Bjurholms kommun spelar du en viktig roll där du varje dag är med och formar vår gemensamma framtid.
I ditt arbete får du möjlighet att möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Inför framtiden behöver vi fler duktiga och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla våra verksamheter. Vi står inför många spännande utmaningar och söker dig som kan ta initiativ, brinner för ditt uppdrag och gärna delar med dig av din kunskap.
Tillsammans bidrar vi till en välfärd för Bjurholms cirka 2 400 invånare. I våra verksamheter arbetar omkring 350 personer inom olika yrken och samverkan sker med kommuner inom Umeåregionen. I Bjurholm finns ett gott näringslivsklimat och en god lokal service. Med närhet till vacker natur och aktiviteter inom fritid och kultur är Bjurholm en plats där det är lätt att trivas.
Bjurholms kommun söker kontinuerligt extrapersonal för korttidsbehov inom förskola, skola och fritidshem.
Verksamheterna har närhet till simhall, bollhall, bowling och träningslokal samt ett fantastiskt bibliotek beläget på skolans område. I våra skolverksamheter vill vi att varje elev får möjlighet att nå toppen av sin potential.
Bjurholms kommun har två kommunala förskolor i tätorten. I början av 2026 flyttar man in i en gemensam enhet i den nybyggda Diamanten. Dina arbetsuppgifter
De verksamheter inom kommunen som är aktuella är:
• Förskola
• Grundskola åk F-9
• Fritidshem
• Elevassistent/ResursKvalifikationer
Vi söker dig som är över 18 år och ser gärna att du har relevant utbildning och erfarenhet av arbete med barn och/eller inom skolverksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, att du kan arbeta självständigt och fatta beslut i olika situationer. Viktiga egenskaper för jobbet är att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för barn och ungdom. Du är lyhörd samt har en öppen och rak kommunikation, tålamod och ödmjukhet. Vi värdesätter nytänkande och räknar med att du ser den enskilde individen som unik med egna, specifika behov. Du bör även ha god förmåga att kommunicera och föra skriftlig dokumentation på svenska.Anställningsvillkor
Aktuellt utdrag ur polisregistret krävs för arbete hos oss.
Vikariat eller allmän visstidsanställning, Timlön.
Urval sker fortlöpande, så skicka in din ansökan redan idag!
