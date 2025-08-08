Timvikarier inom förskola och grundskola
Falkenbergs kommun, Bemanningsenheten
2025-08-08
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarierande elevassistent på anpassad grundskola i Falkenberg.
Anpassad grundskola, kallades tidigare för grundsärskolan, men byter namn under sommaren 2023. På anpassad grundskola går elever med intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Här arbetar vi för att våra elever ska få en anpassad skolgång, och möta deras behov och utmaningar. Vårt mål är att våra elever ska få en trygg skolvardag, där de får möjlighet att utveckla sin självständighet och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Hos oss behöver du vara påhittig, flexibel och öppen för att prova nya saker, allt för att hitta våra elevers motivation och glädje i skolarbetet. Som elevassistent förekommer arbete både på skoltid och på fritids vilket kan innebära att du är med vid öppningar och stängningar på fritids.
Under ett arbetspass ingår man i ett team med andra elevassistenter och lärare och du arbetar både med enskilda elever och i grupp. Undervisningen planeras av lärare men både elevassistent och lärare stöttar eleven i sitt lärande.Kvalifikationer
Vi strävar efter att ha en hög kvalitet inom våra verksamheter. Därför finns ett antal gemensamma kriterier som du behöver uppfylla för att kunna jobba hos oss. Vi söker dig som:
* Fyllt 18 år
* Har slutbetyg från grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk
* Har god servicekänsla och kommunikationsförmåga
* Har utbildning eller erfarenhet inom det område där du vill jobba
Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning inom området men det är inget krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med barn och unga, med olika former av NPF-diagnoser, alternativt har erfarenhet av LSS.
Du måste ha förmåga att bemöta eleverna på ett lugnt sätt även i stressade situationer.
Som person är du engagerad, strukturerad och kommunikativ och du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Det är önskvärt att du har körkort och tillgång till bil.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal.
