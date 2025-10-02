Timvikarier inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning
2025-10-02
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Nu söker vi på Bemanningsenheten fler timvikarier till verksamheterna äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning i Bollebygd!
Bollegårdens äldreboende, Skattegårdsvägen 8, är ett somatiskt boende. På boendet utför du vård- och omsorgsarbete på boendet med inriktning somatisk vård och även till viss del vård för personer med demenssjukdom och psykisk ohälsa.
Bollegårdens Demensboende, Ballebovägen 6 är ett demensboende där man utför vård och omsorgsarbete med inriktning på demensvård.
Korttidsenheten är ett tillfälligt boende där man utför vård och omsorgsarbete för brukare som växelvis vårdas i hemmet eller behöver tränas upp efter sjukhusvistelsen.
Kommunens verksamheter inom LSS, funktionsnedsättning, består av grupp- och serviceboende, daglig verksamhet och fyra grupper inom personlig assistans.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att brukarna får den omvårdnad och omsorg som de behöver. Som medarbetare hos oss skall du kunna motivera och stimulera de vi stödjer utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra brukare. Vi arbetar med ett värderingsstyrt förhållningssätt och vill att våra brukare skall ha ett meningsfullt liv.
I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av omvårdnad, hushållsnära arbete samt hälso- och sjukvårdsuppdrag enligt delegering från sjuksköterska.
Arbetet inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning innebär bland annat att i samarbete med brukare, deras anhöriga och personal forma en verksamhet där brukarens individuella behov och intressen står i fokus.Kvalifikationer
För dig som vill arbeta inom äldreomsorgen söker vi i första hand dig som har en omvårdnadsutbildning eller erfarenhet av att arbeta med äldre. För att arbeta inom hemtjänst behöver du även ha körkort B.
För arbete inom funktionsnedsättning söker vi i första hand dig som har utbildning inom habilitering, pedagogik eller socialt arbete alternativt erfarenhet av arbete med metoder, arbetssätt och förhållningssätt gentemot personer med funktionsnedsättning.
Även du som inte har en utbildning och erfarenhet är välkommen att söka.
Det är viktigt att du har ett bra bemötande och samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift. Du är initiativtagande, ansvarsfull och flexibel och du har förmåga att fatta beslut även i svåra lägen. Givetvis tycker du om att arbeta med människor och du har ett gott bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
För arbete inom Bemanningsenheten där arbete med barn och unga kan förekomma vill vi att du visar upp ett giltigt/godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Utdraget är en del av de bakgrundskontroller som kan göras vid eventuell anställning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
