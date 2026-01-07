Timvikarier i Grundskola/Fritidshem/Förskola
Vi söker nu vikarier till Stenbackeskolan. (Grundskola F-9, Fritidshem och Förskola) med start omgående!Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Vikariera när ordinarie lärare, resurs eller fritidspersonal är frånvarande.
I din roll som vikarie kommer du möta barn/elever i olika åldrar och undervisa i olika ämnen samt ansvara för skolans elever under skoldagen.
Under rast och fritidstid ansvarar du tillsammans med ordinarie personal för elevernas trygghet samt anordnar aktiviteter.
En vanlig skoldag startar 08:00 och fritidshemmet är öppet till 17,30. Du kan komma att erbjudas heldagar eller delar av dag. Vi strävar efter att planera in vikariat med framförhållning men du bör vara beredd på att vi ringer samma dag när behov uppstår.
Du ska ha god social kompetens, vara ansvarsfull, flexibel och inte vara rädd att pröva nya arbetsuppgifter.Kvalifikationer
• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Ha goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Meriterande
• Tidigare erfarenheter av arbete i skola eller som ledare för barngrupper inom idrott, läger eller liknande.
• Vana att leda/tala inför grupp
Rekrytering sker löpande.Om företaget
Stenbackeskolan är en friskola med kristen profil belägen i centrala Uddevalla. Vi har ca 180 elever på vår enparallelliga skola och en förskola med plats för 40 barn. Hand i hand med de nationella styrdokumenten är värdegrundsarbetet en central del av vår profil som sammanfattas i ordet UNIK.
Utvald- varje människa har ett syfte, är värdefull och värd att satsa på.
Nära- genom relationer bygger vi förtroende och respekt.
Intelligent- alla människor har gåvor, talanger och intelligenser som kan utvecklas.
Kreativ- vi är skapade till att uttrycka oss, utmana omständigheter och skapa nytt.
Det är så vi ser på alla människor. Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö i en personlig atmosfär präglad av ett arbete för goda relationer. Här strävar vi efter att både barn och vuxna ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar.
