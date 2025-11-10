Timvikarier (hälsopedagoger) till Träffpunkterna
2025-11-10
Timvikarie till träffpunkterna Sundbyberg (Hälsopedagog)
Här på Träffpunkterna i Sundbyberg erbjuder vi stadens seniorer förebyggande aktiviteter där gästen är i fokus. Vi söker en timvikarie till för våra träffpunkter som är belägna i både centrala Sundbyberg och Hallonbergen.
Dina arbetsuppgifter som hälsopedagog är att planera, leda och utvärdera fysiska och sociala aktiviteter. Dessutom ingår daglig drift och utveckling av caféverksamheten som är en stor del av träffpunkternas verksamhet. Där tillkommer intern och extern samverkan, marknadsföring, dokumentering och underhåll av verksamhetens lokaler.
Vi vill att du är utbildad eller under utbildning som hälsopedagog eller motsvarande. Du är en flexibel, lösningsorienterad och serviceinriktad person som ser möjligheten att hitta nya innovativa idéer för en ständig utveckling. Du ska vara noggrann och ha lätt för att kommunicera med andra människor. Du ska kunna arbeta självständigt men även ha mycket god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde vid personlig lämplighet, där erfarenhet av målgruppen äldre samt personer med kognitiv svikt är meriterande. Det är även meriterande om du talar finska.
Tjänsten är en timanställning som hälsopedagog på träffpunkterna i Sundbybergs stad. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ansök senast den 30 november 2025. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb.
Sundbybergs kommun http://www.sundbyberg.se/
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Karin Ankarudd karin.ankarudd@sundbyberg.se Jobbnummer
9596352