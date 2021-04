Timvikarier förskola, för barnomsorg, matlagning och städ - Lunds kommun, Barn- och skolförvaltningen - Barnskötarjobb i Lund

Lunds kommun, Barn- och skolförvaltningen / Barnskötarjobb / Lund2021-04-13Vill du vara en av våra timavlönade vikarier?Vi söker dig som vill arbeta inom förskolan och skolans serviceområden (städ och skolkök), och kan ställa upp med kort varsel, arbeta flexibelt och vara vår viktiga resurs när våra ordinarie medarbetare är frånvarande.Du får gärna vara utbildad barnskötare eller förskollärare (eller ha likvärdig utbildning), vara utbildad kock, ha utbildning i städteknik eller vara studerande i något av våra yrken. Om du studerar annan utbildning och vill ha ett extrajobb sidan om studierna är även du välkommen att söka.Det är meriterande om du har erfarenhet från förskola/(skola eller annan pedagogisk verksamhet eller har erfarenhet av arbete i tillagningskök, mottagningskök eller lokalvård. Du måste kunna förflytta dig inom hela kommunen då våra förskolor och skolor finns i såväl Lunds stad, som i våra tätorter Genarp, Veberöd, Södra Sandby, Stångby, Revingeby, Torna Hällestad eller Dalby.Vi erbjuder dig en fantastisk möjlighet att arbeta efter dina möjligheter, allt från enstaka dagar till heltid. Det är dock verksamheternas behov som styr, så vi kan inte garantera arbete varje dag. Våra vikariebehov är störst under terminerna, måndag-fredag, och mindre under sommar och skollov.Du styr din arbetstid via vårt bokningssystem Time Care Pool, där du uppger din tillgänglighet. Du bokas via sms och mycket av kontakten med oss på Bemanningsenheten (som är din arbetsgivare) sker via mejl och telefon.Hos oss kan du som är utbildad i våra yrken, eller vill utbilda dig, arbeta i våra olika förskolor och få värdefull erfarenhet, inblick och insikt i ditt framtida yrke.Varaktighet, arbetstidDagtid enligt schema anpassat till verksamheten2021-04-13Enligt kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-05-31Lunds kommun, Barn- och skolförvaltningenStora Södergatan 4722223 LUND5687754