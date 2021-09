Timvikarier för äldreomsorgen och funtionshinderområdet - Huddinge Kommun - Vårdarjobb i Huddinge

Huddinge Kommun / Vårdarjobb / Huddinge2021-09-18Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.Om arbetetBemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Många av våra verksamheter inom äldreomsorgen är i stort behov av vikarier.Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag varje dag. Som vikarie kan du arbeta inom äldreomsorgen:På äldreboendenInom hemtjänstNattpatrullen/Larmgruppen (tillhör hemtjänst)DagverksamhetOm arbetetArbetsuppgifterna ser olika ut, men gemensamt för alla våra verksamheter är att vi har brukare och de boende i fokus. För att veta vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i, kommer du svara på frågor i din ansökan. Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående och att du även är intresserad för arbete under semesterperioder till exempel jul, nyår eller sommar.Din profilFör att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst två dagar i veckan. Vi har verksamheter som är öppna dygnet runt alla årets dagar. Därför vill vi att du ska kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag, kväll och natt, både vardagar och helger. Särskilt meriterande är att du har erfarenhet inom äldreomsorgen och utbildning inom området. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati. Eftersom du arbetar på olika platser och tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet. Du behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift. God datavana krävs då dokumentationen görs på dator. åter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna det i samband med att du söker tjänsten. Under rekryteringsprocessens gång kan du även komma att bli ombedd att genomföra ett kompetenstest.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.Vid frågor om den utannonserade tjänsten går tillFacklig kontaktpersonFör facklig kontaktperson för tjänsten se http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annonsVaraktighet, arbetstidIntermittent. Intermittentanställning, omgående eller enligt överenskommelse.2021-09-18TimlönSista dag att ansöka är 2021-12-19Huddinge kommun5977200