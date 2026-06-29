Timvikarier dag, kvällar och helger

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Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker
2026-06-29


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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag? Vi söker nu engagerad, ansvarstagande och omsorgsfulla medarbetare till vår hemtjänst för arbete vardagar och varannan helg. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor och bidra till trygghet, omsorg och livskvalitet i deras hem.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Om tjänsten
Som medarbetare inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg till våra kunder i deras egna hem. Arbetsuppgifterna varierar utifrån individens behov och kan innefatta personlig omvårdnad, stöd i vardagliga sysslor samt socialt stöd.

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder med personlig omvårdnad och hygien

Stöd vid måltider och medicinpåminnelser / deligering

Hjälpa till med på- och avklädning samt förflyttningar

Utföra enklare hushållssysslor enligt genomförandeplan

Ge socialt stöd och skapa trygghet för våra kunder

Dokumentera utförda insatser enligt verksamhetens rutiner

Vi söker dig som

Är ansvarsfull, flexibel och har ett gott bemötande

Tycker om att arbeta med människor och skapa goda relationer

Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ

Har god samarbetsförmåga

Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet från hemtjänst, äldreomsorg eller vård- och omsorgsarbete

Utbildning inom vård och omsorg

Erfarenhet av dokumentation inom vården

Vi erbjuder

Ett meningsfullt och varierande arbete

Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö

Introduktion och stöd i arbetet

Möjlighet till utveckling inom verksamheten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB (org.nr 559000-8255)
184 40  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Jobbnummer
9984280

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