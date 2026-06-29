Timvikarier dag, kvällar och helger

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Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
2026-06-29
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag? Vi söker nu engagerad, ansvarstagande och omsorgsfulla medarbetare till vår hemtjänst för arbete vardagar och varannan helg. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor och bidra till trygghet, omsorg och livskvalitet i deras hem.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som medarbetare inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg till våra kunder i deras egna hem. Arbetsuppgifterna varierar utifrån individens behov och kan innefatta personlig omvårdnad, stöd i vardagliga sysslor samt socialt stöd.Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder med personlig omvårdnad och hygien
Stöd vid måltider och medicinpåminnelser / deligering
Hjälpa till med på- och avklädning samt förflyttningar
Utföra enklare hushållssysslor enligt genomförandeplan
Ge socialt stöd och skapa trygghet för våra kunder
Dokumentera utförda insatser enligt verksamhetens rutiner
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, flexibel och har ett gott bemötande
Tycker om att arbeta med människor och skapa goda relationer
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
Har god samarbetsförmåga
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från hemtjänst, äldreomsorg eller vård- och omsorgsarbete
Utbildning inom vård och omsorg
Erfarenhet av dokumentation inom vården
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet till utveckling inom verksamheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgsfamiljen H.E.M Buhres Hemtjänst AB
(org.nr 559000-8255)
184 40 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Jobbnummer
9984280