Timvikarier Behandlingsassistent till Siri, stödboende för kvinnor
2025-10-08
Timvikarier sökes till Siri, stödboende för kvinnor
Siri stödboende för vuxna kvinnor med skadligt bruk och beroende samt annan samsjuklighet.
Är du laddad för att bygga relationer och stötta våra mest utsatta personer i samhället?
Vi är ett team som gillar att ta oss an arbetsdagens olika utmaningar tillsammans, vi ser olikheter som en styrka för att kunna erbjuda ett så individuellt stöd som möjligt för vår målgrupp.
En dag på jobbet
På boendet ingår du i ett team som ska bestå av nio behandlingsassistenter samt en gruppledare.
Vi arbetar dag, kväll, helg samt sovande jour.
Målgruppen är hemlösa kvinnor med skadligt bruk och beroende tillsammans med andra former av samsjuklighet t ex fysisk och psykisk ohälsa, våldsutsatthet, trauman mm.
Du, tillsammans med klienten, planerar, stöttar och följer upp hennes individuella insatser och behov. Klienten och du försöker tillsammans hitta, för henne, nya värden i livet.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande, det kan vara social träning genom aktiviteter tillsammans med klienter, matlagning, bilkörning, städning, matinköp mm.
Vi dokumenterar i verksamhetssystemet Combine och du deltar även på nätverksmöten och har såväl interna som externa samverkansuppgifter.
Vem är du?
• Vi söker en engagerad medarbetare som med ett nyfiket, kreativt och modigt sätt tar sig an och bidrar i de utmaningar och möjligheter som vi ställs inför.
• Vi arbetar med klienten i fokus så alliansskapandet i relationen med klienten en grundsten i arbetet.
• I vårt individuella förhållningssätt så behöver du också vara flexibel och prestigelös där arbetsgruppens olikheter är en styrka i vår strävan att ge klienten det stöd som hon behöver för att uppnå ett självständigare liv. Allas lika värde oavsett livshistoria är centralt.
• Då vi samverkar med interna och externa samarbetspartners behöver du ha en god kommunikativ förmåga, vara ansvarsfull och strukturell i ditt arbetssätt.Kvalifikationer
• Tvåårig utbildning på universitet/högskola/yrkeshögskola som socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att ha jobbat med personer som har ett skadligt bruk och beroende samt psykisk ohälsa.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av personer med komplexa vårdbehov.
Södertälje kommuns värdegrund utgör grunden för verksamheten och är därför viktig att känna till och anamma:
• Respekt för individen
• Olikheter är en styrka
• Mer än förväntat
Vi erbjuder dig.
Verksamheten Siri tillhör Vuxen, som är en del av socialkontoret. Den består utav en resultatenhetschef, 1 gruppledare och 9 behandlingsassistenter samt några timvikarier. Enheten är belägen i Ronna. Vuxen- skadligt bruk och beroende - består även utav andra utförarande enheter med stödboenden samt en öppenvårdsenhet som erbjuder anpassad vård och behandling.
Vår målgrupp är vuxna personer med beroende och psykisk ohälsa. Målgruppen kan även ha kombinationen neuropsykiatriska funktionshinder och annan samsjuklighet. Vi arbetar aktivt för samverkan både internt och externt. Inom Vuxen arbetar vi utifrån en helhetssyn där varje individs olika behov tas i beaktande vilket innebär ett individuellt förhållningssätt.
Rekryteringens gång:
Urval, intervjuer och anställning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Välkommen till oss! Övrig information
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Enligt ök
Resultatenhetschef
Greger Bäckström greger.backstrom@sodertalje.se 08 523 04743 Jobbnummer
