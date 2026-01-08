Timvikarier anpassad grundskola
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola / Barnskötarjobb / Motala Visa alla barnskötarjobb i Motala
2026-01-08
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Enheten anpassad grundskola (skolår1-9) är förlagd vid Mariebergsskolan. På skolan finns inriktning mot ämnesområden samt ämnen. Även fritidshem för skolans elever finns för elever i åk 1-6. Anpassad grundskolas vision är att vara en modern, öppen, stolt och nyskapande mötesplats för en hållbar utveckling inom lärande, hälsa och demokrati med sikte mot framtiden. Alla ska känna tilltro till den egna förmågan och bidra till att arbetsglädje, engagemang och att framtidstro präglar vår verksamhet. Våra elever är verksamhetens främsta drivkraft, då deras utveckling stimulerar till att ständigt söka den främsta och bästa undervisningsformen för varje enskild individ.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Är du utbildad elevassistent? Om du är nyfiken på pedagogiskt arbete eller vill arbeta extra vid sidan av dina studier, då är detta en fantastisk möjlighet för dig! Vi söker fler engagerade och flexibla medarbetare som med kort varsel kan hoppa in som timvikarier när vår ordinarie personal inte är på plats. Din insats kommer att vara ovärderlig för våra verksamheter och bidra till en trygg och inspirerande miljö för våra elever.
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande under arbetsdagen.
Ditt uppdrag är att finnas till hands som ett stöd för eleverna i klassrummet genom hela skoldagen och fritidshemmet. Det kan exempelvis vara att delta/leda inom- och utomhusaktiviteter under skoldagen, på raster och i fritidsverksamheten, vara behjälplig vid av- och påklädning och vid måltider. Under lektionstid ska du även stötta och hjälpa eleverna att utvecklas mot skolans mål.Kvalifikationer
Du är ansvarsfull, flexibel och nyfiken. Ditt arbete ska präglas av en elevsyn där du ser eleverna som kompetenta och där elevens utveckling och lärande alltid är i fokus. Det är meriterande om du har tidigare kompetens och erfarenhet av arbete inom skola och fritids med elever samt om du har specifik erfarenhet av arbete med barn inom anpassad grundskolas verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan där du beskriver dig själv och dina styrkor för att arbeta tillsammans med oss i ditt CV.
Vi värdesätter våra medarbetares kunskap och engagemang högt. Därför får du en introduktion innan du påbörjar ditt uppdrag. Denna introduktion ger dig en god inblick i vår verksamhet, praktisk information om din anställning och hur du kontaktas av skolan vid vikariebehov. När du väl är på plats kommer vår ordinarie personal att ge dig introduktion och arbetsanvisningar för det dagliga arbetet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298457". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Anpassad grundskola Kontakt
Rektor Anpassad grundskola
Erika Forsgren Saliba erika.forsgren.saliba@motala.se 0141-225879 Jobbnummer
9673435